La plateforme Wzhouhui de Globalegrow prévoit d'investir 116 millions $ dans l'achat de produits internationaux, et d'ouvrir plus de 1 000 boutiques en Chine

SHENZHEN, Chine, le 4 mai 2017 /PRNewswire/ -- Globalegrow, société de premier plan dans le domaine du commerce électronique transfrontalier, a récemment annoncé avoir pour objectif d'étendre largement son activité de commerce électronique transfrontalier sur le marché du commerce électronique chinois en plein essor, ainsi que d'aider les fournisseurs étrangers à développer leur activité en Chine.

La plateforme Wzhouhui de Globalegrow, l'une des plateformes de commerce électronique transfrontalier les plus rapidement croissantes en Chine, affirme avoir pour projet d'investir 116 millions $ dans l'achat de produits auprès de fournisseurs internationaux, ainsi que d'ouvrir plus de 1 000 nouvelles boutiques hors ligne en 2017.

D'après la société chinoise de recherche iiMedia, le commerce électronique chinois transfrontalier devrait représenter 8 800 milliards de yuans (1 280 milliards $) en 2018, étant prévu que le nombre total d'acheteurs transfrontaliers en Chine augmente pour passer de 410 millions en 2016 à 740 millions en 2018. D'après les estimations, ce taux de croissance de 78,3 pour cent en 2016 devrait diminuer pour atteindre 27,6 pour cent en 2018.

Globalegrow entend nouer une coopération étroite avec les fournisseurs étrangers, afin de tirer parti des opportunités d'un marché chinois en plein essor. « Nous pensons que les produits listés sur nos plateformes de commerce électronique transfrontalier sont plus attractifs pour les clients en raison de taxes moins élevées. En outre, les boutiques hors ligne, qui permettent aux clients d'évaluer les produits avant de les acheter, améliorent l'expérience d'achat, s'agissant notamment des produits auxquels de nombreux consommateurs ne sont pas tout à fait habitués, » a déclaré Emma Zhang, directrice marketing chez Wzhouhui.

Depuis son lancement en 2015, Wzhouhui a coopéré avec plus de 1 000 fournisseurs étrangers, parmi lesquels Vitaco et Karicare en Nouvelle-Zélande, Murray Goulburn et Pharmacare en Australie, ou encore Apo-rot et Rossmann en Allemagne.

Emma a déclaré : « Globalegrow dispose d'une solide équipe à la riche expérience, ainsi que d'une chaîne d'approvisionnement et d'un système logistique complets. En 2016, Wzhouhui a enregistré un chiffre d'affaires de 61,3 millions $, et a ouvert près d'une centaine de boutiques physiques. Nous sommes persuadés que la société doublera son chiffre d'affaires en 2017, pour le faire passer à 145 millions $. »

À propos de Wzhouhui

Créée en 2015 sous l'égide de Globalegrow, Wzhouhui est l'une des plateformes de commerce électronique transfrontalier les plus rapidement croissantes en Chine. À travers sa coopération avec plus de 1 000 distributeurs, Wzhouhui a permis aux acteurs commerciaux du monde entier de s'étendre en Chine, et a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 61,3 millions $ en 2016.

À propos de Globalegrow

Créée en 2007, Globalegrow est une société de commerce électronique transfrontalier basée à Shenzhen, en Chine. Globalegrow se concentre sur une clientèle féminine sensible à la mode, et opère à l'étranger au travers de différents sites de mode parmi lesquels DressLily, RoseGal et SammyDress.

