Métaux Stratégiques annonce la nomination de Jean-Francois Meilleur à titre de président et chef de la direction

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 mai 2017) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) a le plaisir d'annoncer la nomination de monsieur Jean-François Meilleur à titre de président et chef de la direction de la Société.

Jean-François Meilleur est actuellement vice-président de Corporation Eléments Critiques une société impliquée dans le développement d'un projet de lithium dans la région de la Baie-James. Il est également partenaire et co-propriétaire de Relations publiques Paradox. Le développement de projets, le marketing et la gestion stratégiques ne sont que quelques-unes de ses nombreuses réalisations. De plus, il a contribué avec succès à différents projets pour recueillir des fonds sur le marché des capitaux. Monsieur Meilleur détient un baccalauréat des HEC (Hautes Études Commerciales) de Montréal, avec une spécialisation en marketing et finance.

« Je suis très enthousiaste de me joindre à l'équipe très talentueuse et dynamique de Métaux Stratégiques », a commenté Jean-François Meilleur le nouveau président et chef de la direction de Métaux Stratégiques du Canada. Le Québec est l'une des juridictions les plus attrayantes dans le monde et nous sommes bien positionnés pour en bénéficier avec le projet aurifère Sakami.

Métaux Stratégiques tient à remercier Monsieur Jean-Sébastien Lavallée pour sa grande contribution au développement de la Société à titre de président et chef de la direction. Monsieur Lavallée agira dorénavant comme Chef exécutif du conseil d'administration et directeur de l'exploration de la Société.

La Société a octroyé 1,000 000 options d'achat d'actions à Monsieur Meilleur. Chaque option permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire à un prix de 0,15 $ valide jusqu'au 4 mai 2022.

À propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 22 584 hectares au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies juniors d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

