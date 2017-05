Gameloft: Paris 2024 dévoile son jeu événementiel « Paris 2024 run»







- Développé par Gameloft, filiale de Vivendi, ce jeu événementiel permet de découvrir le projet olympique et paralympique à travers un concept ludique qui permet une immersion au coeur du Paris de 2024.

Le jeu événementiel « Paris 2024 run » lancé par le comité de candidature et Gameloft Advertising Solutions, permet de découvrir le projet olympique et paralympique, les sites de compétition et enfin les zones de célébration que proposera Paris 2024. Construit sur le principe du « endless runner » (découverte des univers sans limite spatiale ni temporelle), le jeu invite chaque joueur à découvrir la région parisienne et son patrimoine via des avatars de grands champions. Le héros cherchera à esquiver et à sauter le plus rapidement possible les obstacles placés sur tous les lieux de compétition de Paris 2024, du Château de Versailles à la Tour Eiffel.

Les joueurs pourront choisir d'incarner deux athlètes emblématiques de la candidature, co-présidents du comité des athlètes : Teddy Riner, double champion olympique, et Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique.

Dans le jeu événementiel « Paris 2024 run » les athlètes possèdent chacun des caractéristiques techniques propres. Ainsi, Teddy Riner a plus d'endurance et de puissance, Marie-Amélie Le Fur plus de vitesse, mais tous deux permettent de découvrir les sites de compétition au coeur de Paris et en Ile de France. A l'image de la candidature, le jeu permet d'associer aventure individuelle et collective : chaque kilomètre parcouru permet de remporter des médailles, mais aussi de comptabiliser les kilomètres dans le compteur de la communauté.

Agissant comme un « relais d'émotions », la thématique retenue par Vivendi pour soutenir Paris 2024, le jeu permet aux joueurs d'expérimenter ce que seraient les Jeux à Paris en 2024 : un mois de célébration autour de la passion de l'olympisme au coeur même de Paris. Il permet aussi de continuer à mobiliser la société tout entière autour du projet en permettant de le découvrir de façon ludique et innovante.

Le jeu est disponible gratuitement sur les sites suivants : http://www.paris2024.org, http://www.vivendi.com, dans certains jeux Gameloft et enfin sur la page Facebook @Paris2024.

Tony Estanguet, co-président de Paris 2024 : « Alors que nous sommes pleinement engagés dans la phase de promotion internationale nous apportons beaucoup d'importance aux actions de mobilisation, notamment celles de nos partenaires. Vivendi est un soutien majeur du comité Paris 2024 et le jeu « Paris 2024 run » permet de poursuivre la mobilisation large de tous les publics. A travers ce jeu événementiel développé avec les athlètes comme Teddy Riner et Marie-Amélie Le Fur nous permettons aussi au grand public de découvrir notre concept spectaculaire au coeur de Paris ».

Baudouin Corman, Senior Vice-Président Ventes & Marketing de Gameloft : « Nous sommes heureux d'apporter notre soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Nous portons au quotidien des valeurs fortes telles que la passion et le dépassement de soi. Des valeurs en phase avec celles des Jeux et des athlètes. Avec ce jeu, nous sommes fiers de nous engager activement, grâce à Vivendi, auprès de Paris 2024 et de mettre tout notre savoir-faire et nos compétences au service de la candidature française ».

À propos du Comité Paris 2024

Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard Lapasset et Tony Estanguet (membre du CIO, triple champion olympique). Il est composé de ses cinq membres fondateurs : le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), la Ville de Paris, la Région Île-de-France et l'Etat. Le Comité de candidature Paris 2024 a pour mission de conduire la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il exerce son activité aux niveaux national et international.

À propos de Vivendi

Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la création, l'édition et la distribution de contenus. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique enregistrée que l'édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent également en Afrique, en Pologne et au Vietnam. Sa filiale Studiocanal occupe la première place du cinéma européen en termes de production, vente et distribution de films et de séries TV. Gameloft est un des leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile, fort de 2 millions de jeux téléchargés par jour. Vivendi Village rassemble Vivendi Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France), MyBestPro (conseil d'experts), Watchever (service de streaming par abonnement), Radionomy (audionumérique), la salle de spectacles L'Olympia et le Théâtre de L'Oeuvre à Paris, les salles de spectacles CanalOlympia en Afrique et Olympia Production. Avec 3 milliards de vidéos vues par mois, Dailymotion est l'une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde.

À propos de Gameloft

Leader dans la création et l'édition de jeux mobile, Gameloft® s'est positionné depuis 2000 comme l'une des entreprises les plus innovantes dans son domaine. Gameloft conçoit des jeux pour toutes les plateformes numériques et avec une audience mensuelle de 140 millions de joueurs uniques offre, via Gameloft Advertising Solutions, un niveau de visibilité et d'engagement unique aux annonceurs. Gameloft possède ses propres franchises comme Asphalt®, Order & Chaos, Modern Combat ou Dungeon Hunter, et travaille également en collaboration avec les plus grands ayant-droits internationaux dont Universal, Illumination Entertainment, Disney®, Marvel®, Hasbro®, Fox Digital Entertainment, Mattel® ou encore Ferrari®. Gameloft est présent sur tous les continents, distribue ses jeux dans plus de 100 pays et compte 6000 collaborateurs. Gameloft est une société du groupe Vivendi.

All trademarks referenced above are owned by their respective trademark owners.

