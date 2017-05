Empire lance une importante initiative de transformation destinée à simplifier ses activités, à mettre à profit son envergure nationale et à réduire considérablement les coûts







La société s'attend à réaliser des économies annualisées de 500 millions de dollars d'ici 2020

STELLARTON, NS, le 4 mai 2017 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire ») a lancé aujourd'hui le Projet Sunrise, une importante initiative de transformation qui permettra des économies annualisées de 500 millions de dollars d'ici la fin de l'exercice 2020. Grâce à cette importante réduction des coûts, Empire pourra réinvestir dans ses activités et faire croître son chiffre d'affaires et ses résultats nets.

« Nous avons un objectif audacieux pour transformer notre organisation, mieux servir nos clients, renforcer l'autonomie de nos employés et passer incontestablement de la défensive à l'offensive sur le marché. À cette fin, nous devons déployer les talents dont nous disposons déjà et tirer le maximum de notre envergure nationale », a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction. « Dorénavant, Sobeys fonctionnera selon une structure plus simple et allégée, ainsi qu'avec des outils et des processus plus efficaces. L'entreprise, dont les ventes atteignent 24 milliards de dollars, misera davantage sur les bénéfices découlant de son envergure nationale. Cela nous permettra d'être extrêmement agiles, d'impressionner nos clients et de faire croître notre part de marché. Les résultats de cette transformation prendront un certain temps et ne se feront pas sentir immédiatement, mais nous sommes déterminés à les atteindre étant donné l'impact incontestable qu'ils auront », a poursuivi M. Medline.

Les économies annualisées de 500 millions de dollars proviendront :

du regroupement des multiples régions indépendantes en une structure principalement nationale de type fonctionnel. La façon dont la Société exerce ses activités s'en trouvera ainsi simplifiée et celle?ci disposera d'un effectif réduit;

de la simplification de la façon dont la Société collabore avec les fournisseurs et de la mise à profit du pouvoir d'achat qu'exerce une entreprise nationale de 24 milliards de dollars;

et de la création d'efficiences et de gains de productivité.

Empire a élaboré un plan triennal global pour la transformation. Ce plan vient clairement remédier au rendement qu'a connu Empire au cours des 18 derniers mois ainsi qu'aux observations formulées par M. Medline depuis qu'il a rejoint les rangs d'Empire, à savoir que l'entreprise devait changer de trajectoire, y compris renouer avec sa clientèle et prendre des décisions difficiles qui n'avaient jamais été prises auparavant.

La Société procédera dès maintenant à la restructuration de l'organisation. Cet important travail précisera les responsabilités des divers postes, tout en éliminant le lourd dédoublement régional et la complexité du processus décisionnel et des activités. Les changements toucheront le personnel de bureau seulement; les employés de première ligne dans les magasins et les centres de distribution ne seront pas touchés.

Les premiers résultats de cette transformation ne sont pas attendus avant la fin de 2017.

« Nous comprenons et reconnaissons l'impact qu'un changement de cette ampleur aura sur nos employés, mais nous sommes déterminés à aller de l'avant avec une rapidité sans précédent pour prendre des décisions difficiles et effectuer des changements sans compromettre le service à nos clients », a affirmé M. Medline. « Nous avons pris grand soin de concevoir les changements importants dans notre organisation en gardant à l'esprit les risques associés à une transformation d'envergure. Nous nous consacrerons à l'exécution de ces changements audacieux, tout en nous assurant de stabiliser le rendement, particulièrement dans l'Ouest canadien. »

Afin de soutenir la transformation et de réaliser des économies de coûts de 500 millions de dollars, la direction prévoit comptabiliser d'importants coûts non récurrents dans ses résultats ajustés. Ceux-ci incluront des coûts d'indemnités de départ, de déménagement, de formation d'appoint, de développement mineur des systèmes et de soutien de tierces parties. Ces coûts non récurrents commenceront à passer en charges au quatrième trimestre de l'exercice financier 2017, la majeure partie d'entre eux au cours des deux premiers trimestres de l'exercice 2018, et quelques coûts additionnels pendant le reste de l'exercice 2018. D'autres détails sur ces coûts seront communiqués dans le cadre de la publication des résultats du quatrième trimestre de la Société en juin prochain.

M. Medline est heureux d'annoncer aujourd'hui la nouvelle structure organisationnelle de la Société, principalement nationale et de type fonctionnel, et les nominations à divers postes de direction. Celles-ci regroupent des candidats internes de haut niveau et de nouveaux venus qui viennent s'ajouter à l'équipe. Dès à présent, les personnes suivantes relèvent de M. Medline :

Jason Potter a été nommé vice?président exécutif, exploitation, et devient le seul responsable de la réalisation de l'exécution en magasin et de l'efficience à l'échelle des bannières d'épicerie et des régions, afin de créer une expérience client uniforme et considérablement améliorée.





a été nommé vice?président exécutif, exploitation, et devient le seul responsable de la réalisation de l'exécution en magasin et de l'efficience à l'échelle des bannières d'épicerie et des régions, afin de créer une expérience client uniforme et considérablement améliorée. Lyne Castonguay a été nommée vice?présidente exécutive, mise en marché. Elle assumera la responsabilité d'établir la gamme de produits et de programmes qu'offre la Société afin d'accroître les marges brutes à l'échelle des bannières d'épicerie et des régions.





Pierre St?Laurent a été nommé vice?président exécutif, Québec. Reconnaissant les spécificités des activités de la Société dans cette province, l'entreprise maintiendra au Québec la responsabilité de l'exploitation, de la mise en marché et du marketing. M. St?Laurent collaborera étroitement avec M me Castonguay et M. Potter pour que les processus et le mode de fonctionnement soient uniformes et que l'entreprise s'exprime d'une seule voix auprès des fournisseurs à l'échelle nationale.





Castonguay et M. Potter pour que les processus et le mode de fonctionnement soient uniformes et que l'entreprise s'exprime d'une seule voix auprès des fournisseurs à l'échelle nationale. Vivek Sood a été nommé vice?président exécutif, entreprises connexes, pour favoriser l'attention toute particulière devant être accordée à l'ensemble des pharmacies, du secteur des ventes en gros, des postes d'essence, des dépanneurs et des magasins de vins et spiritueux.





a été nommé vice?président exécutif, entreprises connexes, pour favoriser l'attention toute particulière devant être accordée à l'ensemble des pharmacies, du secteur des ventes en gros, des postes d'essence, des dépanneurs et des magasins de vins et spiritueux. Rob Adams demeurera directeur général, exploitation des magasins d'escompte, et relèvera directement du chef de la direction pendant qu'Empire met au point sa future stratégie relative aux magasins à bas prix.





demeurera directeur général, exploitation des magasins d'escompte, et relèvera directement du chef de la direction pendant qu'Empire met au point sa future stratégie relative aux magasins à bas prix. La fonction marketing relèvera désormais du chef de la direction et aura une responsabilité nationale. Une équipe spécifique lui sera affectée pour refléter l'importance accordée à l'opinion du client, à la gestion de la marque et à l'innovation liée au numérique. La Société effectue actuellement des recherches à l'externe afin de pourvoir ce poste.

Outre les postes de direction indiqués ci?dessus, les fonctions suivantes relèveront également de M. Medline et offriront un soutien national à toute l'entreprise.

Comme il a déjà été annoncé, Michael Vels rejoindra les rangs de la Société en tant que vice?président exécutif et dirigeant principal des finances le 12 juin prochain.





rejoindra les rangs de la Société en tant que vice?président exécutif et dirigeant principal des finances le 12 juin prochain. Clinton Keay assumera les rôles de vice?président exécutif, technologies, et de chef du bureau de la transformation de l'entreprise.





assumera les rôles de vice?président exécutif, technologies, et de chef du bureau de la transformation de l'entreprise. Simon Gagné continuera de superviser l'ensemble des programmes, politiques et pratiques en matière de soutien à l'intention des employés de Sobeys, à titre de vice?président exécutif, ressources humaines.





Karin McCaskill demeurera vice?présidente principale, chef du contentieux et secrétaire.





demeurera vice?présidente principale, chef du contentieux et secrétaire. Sangeetha Chandru demeurera vice?présidente, stratégie d'entreprise.

« Notre nouvelle structure représente manifestement un grand changement pour l'entreprise », a déclaré M. Medline. « Nous avons fait des choix délibérés dans l'ensemble de la structure. Par exemple, nous avons hissé le niveau des principales fonctions, comme le marketing, afin de communiquer plus efficacement avec nos clients. Nous équilibrons le risque potentiel à l'égard de nos activités uniques au Québec et des magasins d'escompte en les maintenant distinctes, tout en uniformisant la façon dont celles?ci fonctionnent à l'échelle nationale. Nous nous assurons ainsi de concentrer notre attention sur nos activités principales d'exploitation d'épiceries, en séparant et regroupant nos entreprises connexes, comme les pharmacies et les postes d'essence, dans une structure fonctionnelle distincte. »

La nomination de ces dirigeants représente le début d'un plus vaste processus de restructuration organisationnelle. Ils auront la responsabilité de structurer et de constituer leurs équipes en cascades pendant le reste de l'année.

Les décisions portant sur l'endroit où les équipes fonctionnelles seront situées seront prises lors du processus de restructuration organisationnelle; toutefois, la Société prévoit maintenir ses principaux bureaux dans tout le pays, y compris une présence marquée et continue à Stellarton, en Nouvelle?Écosse, où demeurera son siège social.

François Vimard, premier vice?président, prendra sa retraite après une brillante carrière de 22 ans auprès de l'entreprise, notamment à titre de président et chef de la direction par intérim.

Yves Laverdière, président de l'unité commerciale du Québec, prendra également sa retraite après avoir passé 21 ans à contribuer à développer les activités de l'entreprise au Québec, devenue le plus grand détaillant alimentaire québécois.

Empire et ses employés sont reconnaissants pour le dévouement et les services rendus par M. Vimard et M. Laverdière ainsi que pour leur contribution à bâtir l'entreprise au cours de ces deux décennies.

Beth Newlands Campbell, qui était présidente de l'unité commerciale de l'Atlantique et de l'Ontario, quittera l'organisation en juin. L'entreprise remercie Mme Newlands Campbell pour son leadership au cours de ses dix-huit mois au service de l'entreprise.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à connaître le contexte dans lequel s'inscrit la situation financière de la Société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter » et d'autres expressions semblables, ainsi que par la conjugaison de ces verbes au futur ou au conditionnel, et de leur forme négative.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et ils sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Pour un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, se reporter aux documents déposés par la Société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » de la notice annuelle et du rapport de gestion annuel de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions présentées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance quant à leur exactitude. Les lecteurs sont priés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'incidence, sur les activités de la Société, des transactions qui ont lieu après la date à laquelle ces énoncés sont formulés. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document traduisent les prévisions actuelles de la Société et pourraient changer après la date du présent document. À moins que les lois sur les valeurs mobilières en vigueur ne l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs formulés par elle ou en son nom.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (Bourse TSX: EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle?Écosse. Les principales activités d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé de quelque 24 milliards de dollars et à des actifs d'environ 8,7 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands francisés et affiliés emploient environ 125 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle de la Société, peuvent être consultés sur le site Web de l'entreprise, à l'adresse www.empireco.ca ou sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À PROPOS DE SOBEYS

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle?Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (Bourse TSX: EMP.A), Sobeys exploite un réseau d'environ 1 500 magasins corporatifs, franchisés et affiliés dans 10 provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo et Thrifty Foods, les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands franchisés et affiliés emploient plus de 125 000 personnes. La Société a pour objectif d'améliorer la vie des Canadiens en leur donnant le goût de mieux manger. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys inc., veuillez consulter le site http://www.sobeyscorporate.com/fr.

