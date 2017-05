/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse - Loblaw dévoilera les détails de son activation citoyenne en marge du 375e anniversaire de Montréal en présence de Manon Gauthier, conseillère de la Ville et Membre du comité exécutif/







Un projet qui célèbre le titre de Ville UNESCO de design de la métropole

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW/ - Les représentants de Les Compagnies Loblaw Limitée, Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif et responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme à la Ville de Montréal, ainsi que le doyen de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal (UdeM), M. Paul Lewis, convient les membres des médias à un point de presse au cours duquel sera dévoilé le legs citoyen offert à tous les arrondissements de la Ville de Montréal. À titre de « Grande Montréalaise », la marque le Choix du Président (Loblaw) présentera aussi les détails entourant son plan d'activation dans le cadre de la Grande Tournée, un événement estival phare des célébrations du 375e anniversaire de la métropole. À noter que les étudiants de la Faculté d'aménagement de l'UdeM ayant également participé à la conception de ce projet destiné à tous les citoyens de Montréal seront sur place et disponibles pour les médias.

Qui :

- Les Compagnies Loblaw Limitée

- Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif et responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme

- Le doyen de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, M. Paul Lewis

- Les étudiants de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal



Quoi :

Point de presse présentant le legs de la marque le Choix du Président

Où :

Université de Montréal,

Faculté de l'aménagement

2940, Côte Ste-Catherine

Montréal, Québec

Date et heure:

Jeudi, le 4 mai 2017 de 15 h 30 à 16 h 30



À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, le plus important détaillant au pays ainsi que le porteur de parts majoritaire de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre à la clientèle des produits alimentaires, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Grâce au programme de fidélisation PC PlusMC, des millions de consommateurs accumulent des récompenses dans les magasins d'alimentation de Loblaw.

Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens-propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Québec, comptant environ 40 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans près de 500 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens-propriétaires.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 07:30 et diffusé par :