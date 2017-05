/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le jeudi 4 mai 2017/







OTTAWA, le 3 mai 2017 /CNW/ - Itinéraire du premier ministre Justin Trudeau pour le jeudi 4 mai 2017 :

Montréal (Québec)











11 h

Le premier ministre tiendra une rencontre bilatérale avec le Taoiseach (premier ministre) irlandais, Enda Kenny.









Plaza Centre-Ville



Salle Versailles, étage C1



777, boulevard Robert-Bourassa



Montréal (Québec)









Notes à l'intention des médias



Prise d'images seulement

Les caméras et photographes sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30









12 h 30

Le premier ministre participera à un dîner à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en compagnie du Taoiseach (premier ministre) irlandais.









Plaza Centre-Ville



Salle Regency, étage C



777, boulevard Robert-Bourassa



Montréal (Québec)









Notes à l'intention des médias



Couverture libre durant l'allocution

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 30









14 h

Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le Taoiseach (premier ministre) irlandais.









Plaza Centre-Ville



777, boulevard Robert-Bourassa



Salle Cartier B, étage C



Montréal (Québec)









Notes à l'intention des médias



Couverture libre

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 30









14 h 30

Le premier ministre rencontrera Denis Coderre, maire de Montréal.









Plaza Centre-Ville



Salle Versailles, étage C1



777, boulevard Robert-Bourassa



Montréal (Québec)









Note à l'intention des médias



Prise d'images seulement





15 h

Le premier ministre participera à une réunion du Conseil jeunesse du premier ministre.









Fermé aux médias.

Présence dans les médias

Une entrevue avec le premier ministre sera diffusée à l'émission « Morning Ireland » de la chaîne Radio One de RTE entre 7 h et 9 h (heure locale irlandaise). L'entrevue sera également diffusée à 13 h lors de l'émission Lunchtime News de RTE, ainsi qu'à 18 h dans le cadre de l'émission Six One News (heure locale irlandaise pour les deux).

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

