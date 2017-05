Statistiques de ventes résidentielles Centris® - avril 2017 - Immobilier résidentiel à Montréal : le mois d'avril le plus actif depuis 2012







L'ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, établies d'après la base de données provinciale Centris® des courtiers immobiliers. Ainsi, 4 798 ventes résidentielles ont été conclues au cours du mois d'avril 2017, ce qui représente une augmentation de 1 % par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit du mois d'avril le plus actif depuis 2012. Cliquez ici pour voir la vidéo sur les statistiques d'avril 2017.

Variation des ventes par secteurs

Deux des cinq principaux secteurs géographiques de la RMR de Montréal ont enregistré une augmentation du nombre de transactions en avril, soit Vaudreuil-Soulanges (+29 %) et la Rive-Sud (+3 %).

L'activité est demeurée stable sur l'île de Montréal, tandis que Laval (-3 %) et la Rive-Nord (-2 %) ont connu de légers replis à ce chapitre.

Statistiques par catégories de propriétés

La copropriété a été la seule catégorie à voir ses ventes progresser, avec une croissance de 9 % du nombre de transactions en avril.

L'unifamiliale (-3 %) et le plex (-1 %) ont plutôt affiché de légers reculs.

Au chapitre des prix

Les copropriétés et les plex ont enregistré des hausses de prix modérées. Le prix médian des plex a atteint 488 000 $, soit 4 % de plus qu'il y a un an, et celui de la copropriété s'est élevé à 240 000 $, soit 2 % de plus comparativement à avril 2016.

Le prix médian des maisons unifamiliales a pour sa part augmenté de 7 % depuis avril 2016, pour atteindre 309 000 $. Il s'agit du plus fort taux de croissance à ce chapitre depuis juillet 2011.

« La croissance des prix se fait plus soutenue pour l'unifamiliale puisque les conditions du marché sont de nouveau à l'avantage des vendeurs », souligne Mathieu Cousineau, président du conseil d'administration de la CIGM. « Le nombre d'inscriptions en vigueur est en forte baisse depuis un an pour cette catégorie de propriétés, ce qui a contribué à créer une certaine rareté », ajoute M. Cousineau.

Nombre de propriétés à vendre

La tendance à la baisse de l'offre de propriétés à vendre s'est poursuivie. Le nombre de propriétés résidentielles inscrites sur le système Centris® des courtiers immobiliers (29 519) a reculé de 14 % en avril.

À propos de la Chambre immobilière du Grand Montréal

La Chambre immobilière du Grand Montréal est une association à but non lucratif qui compte plus de 9 000 membres, courtiers immobiliers. Sa mission est de promouvoir et de protéger activement les intérêts professionnels et d'affaires de ses membres afin qu'ils accomplissent avec succès leurs objectifs d'affaires.

À propos de Centris®

Centris.ca est le site Web de l'industrie immobilière québécoise destiné aux consommateurs, où toutes les propriétés à vendre par les courtiers immobiliers au Québec - près de 100 000 - sont réunies à la même adresse. Centris® est une division de la Chambre immobilière du Grand Montréal qui offre exclusivement aux 12 chambres immobilières québécoises et à leurs 13 000 courtiers immobiliers des ressources technologiques.

