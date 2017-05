Pourquoi bouges-tu? - Le ministre Sébastien Proulx souligne la Journée nationale du sport et de l'activité physique







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 12e édition de la Journée nationale du sport et de l'activité physique, le Gouvernement du Québec tient à rappeler toute l'importance d'adopter un mode de vie physiquement actif. Cette journée est le moment idéal pour passer à l'action et intégrer l'activité physique à son quotidien.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, profite de l'occasion pour souligner l'importance de cette journée dans la mise en oeuvre de la politique Au Québec, on bouge!, annoncée récemment, qui vise à augmenter la pratique régulière d'activités physiques, sportives et récréatives au sein de la population.

Aujourd'hui, la population est invitée à participer aux activités organisées dans les différentes municipalités, les établissements scolaires, les services de garde éducatifs à l'enfance et les milieux de travail, et ce, partout au Québec. Ces activités visent à faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger et de pratiquer des activités physiques, sportives et récréatives en tout genre et en tout lieu, que ce soit à des fins utilitaires ou pendant les temps libres. Les activités organisées dans le cadre de cette journée sont accessibles, et, bien souvent, gratuites.

Elle est également invitée à partager ce qui la motive à bouger (Pourquoi bouges-tu?), que ce soit à la maison, à l'école, au travail ou à la garderie, et à partager ses initiatives sur Facebook au moyen de photos ou de courtes vidéos en mentionnant la page Au Québec, on bouge et en utilisant le mot-clic #onbougeqc.

Citation :

« Cette journée a pour but de nous rappeler qu'il est primordial, mais surtout agréable d'être actif physiquement et de maintenir ce mode de vie toute l'année. Que ce soit pour notre bien-être, pour lâcher notre fou, être avec nos amis, profiter de la vie ou simplement pour nous dépasser, toutes les occasions sont bonnes pour bouger! Il suffit de trouver l'activité qui nous convient le mieux et qui nous fait du bien. J'encourage donc toute la population à faire au moins une activité physique aujourd'hui et à l'intégrer à son quotidien pour le restant de l'année. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Liens connexes :

Pour de plus amples renseignements sur l'édition 2017 de la Journée nationale du sport et de l'activité physique, consultez le site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur au www.education.gouv.qc.ca/journee-nationale-du-sport-et-de-lactivite-physique/ ou la page Facebook Au Québec, on bouge!.

Pour plus d'information sur la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec on bouge!: http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/au-quebec-on-bouge/

Source : Marie B. Deschamps

Attachée de presse du ministre

de l'Éducation, du Loisir et du Sport,

ministre de la Famille et ministre responsable

de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

418 644-0664

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :