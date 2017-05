Stella-Jones publie les résultats de son premier trimestre 2017







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 mai 2017) - Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son premier trimestre clos le 31 mars 2017.

« Comme prévu, les résultats du premier trimestre de l'exercice 2017 reflètent une diminution du volume et une baisse des prix de vente dans la catégorie des traverses de chemin de fer. La performance de nos activités dans le secteur des poteaux destinés aux sociétés de services publics s'est améliorée grâce aux synergies de ventes directement liées à l'expansion de Stella-Jones dans le sud-est des États-Unis au cours des deux dernières années. Durant le trimestre, notre nouvelle usine de traitement de poteaux de Cameron, au Wisconsin, est devenue entièrement opérationnelle, ce qui nous procure de la capacité additionnelle pour desservir le marché des poteaux destinés aux sociétés de services publics, » a déclaré Brian McManus, président et chef de la direction.

Faits saillants financiers Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 2017 2016 Ventes 396,9 421,0 Résultat d'exploitation 40,8 54,6 Résultat net de la période 25,9 35,0 Par action - de base et dilué ($) 0,37 0,51 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 69 306 69 138

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Les ventes ont atteint 396,9 millions de dollars, contre 421,0 millions de dollars l'an dernier. Les acquisitions ont contribué aux ventes à hauteur d'environ 22,8 millions de dollars, tandis que l'effet de conversion résultant des fluctuations de la valeur du dollar canadien, la monnaie de présentation de Stella-Jones, par rapport au dollar américain, a eu une incidence négative de 11,3 millions de dollars sur la valeur des ventes libellées en dollars américains. Si on exclut ces facteurs, les ventes ont reculé d'environ 35,5 millions de dollars, ou 8,4 %.

Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 158,5 millions de dollars, comparativement aux ventes de 200,3 millions de dollars réalisées au premier trimestre du précédent exercice. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé d'environ 35,9 millions de dollars, soit 17,9 %, en raison essentiellement d'une diminution de la demande dans l'industrie, d'un exercice sur l'autre, et d'une baisse des prix. Lors du précédent exercice, les ventes de traverses de chemin de fer avaient également profité du report, par certains clients, de livraisons du quatrième trimestre de 2015 au premier trimestre de 2016.

Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics se sont chiffrées à 151,0 millions de dollars lors du premier trimestre de 2017, ce qui représente une progression de 14,5 % par rapport aux ventes de 131,8 millions de dollars réalisées l'an dernier. Si on exclut l'apport des acquisitions et l'effet de conversion des devises, les ventes ont enregistré une hausse d'environ 1,0 million de dollars grâce aux synergies de ventes générées par les acquisitions réalisées dans le sud-est des États-Unis en 2015 et 2016.

Les ventes dans la catégorie du bois d'oeuvre à usage résidentiel ont totalisé 38,6 millions de dollars, comparativement à 41,9 millions de dollars un an plus tôt. Cette variation est principalement attribuable aux conditions météorologiques défavorables qu'a connues plus tôt cette année le Nord-ouest américain où se trouve la principale clientèle de la Société pour cette catégorie de produits aux États-Unis.

Les ventes de produits industriels ont atteint 21,9 millions de dollars, comparativement à 26,7 millions de dollars un an auparavant. Si on exclut l'apport des acquisitions ainsi que l'effet de conversion des devises, les ventes ont reculé de 18,5 % en raison principalement du calendrier des commandes de produits destinés au secteur ferroviaire aux États-Unis. Enfin, les ventes de billots et de bois d'oeuvre se sont élevées à 26,9 millions de dollars, contre 20,2 millions de dollars au premier trimestre du précédent exercice. Cette variation est attribuable au calendrier des activités d'achat et de revente de bois d'oeuvre, de même qu'à la planification des activités de récolte du bois.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 40,8 millions de dollars, soit 10,3 % des ventes, contre 54,6 millions de dollars, ou 13,0 % des ventes lors du premier trimestre de l'exercice précédent. Cette baisse, en dollars absolus, est essentiellement attribuable à une diminution du niveau d'activité commerciale, comme il est expliqué plus haut, ainsi qu'à l'effet de conversion des devises, en partie contrebalancées par l'apport des acquisitions. Exprimé en pourcentage des ventes, le recul est attribuable à une diminution du niveau d'activité commerciale, une baisse des prix de vente des traverses de chemin de fer ainsi qu'une répartition géographique des ventes moins avantageuse dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics.

Le résultat net pour le premier trimestre de 2017 s'est établi à 25,9 millions de dollars, soit 0,37 $ par action diluée, en baisse par rapport au résultat net de 35,0 millions de dollars, ou 0,51 $ par action diluée, réalisé au premier trimestre de 2016.

SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

Au 31 mars 2017, la dette à long terme de la Société, y compris la partie courante, s'élevait à 698,5 millions de dollars, comparativement à 694,4 millions de dollars trois mois plus tôt. L'augmentation traduit essentiellement un accroissement des besoins en fonds de roulement qui cadre avec l'évolution saisonnière habituelle de la demande, en partie contrebalancé par l'incidence de la conversion de la devise locale sur la dette à long terme libellée en dollars américains, Au 31 mars 2017, le ratio de la dette totale sur la capitalisation totale de Stella-Jones s'établissait à 0,40:1, soit un niveau stable par rapport au ratio affiché trois mois plus tôt.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL DE 0,11 $ PAR ACTION

Le 3 mai 2017, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,11 $ par action ordinaire, payable le 27 juin 2017, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 5 juin 2017.

PERSPECTIVES

« Compte tenu des résultats obtenus au premier trimestre, nous continuons de nous attendre à un recul des ventes dans la première moitié de 2017, comparativement à l'exercice 2016, tout en prévoyant une progression dans la seconde moitié de l'exercice par rapport à la période correspondante de l'exercice précèdent. À court terme, la baisse des prix de vente des traverses de chemin de fer et une répartition géographique des ventes moins avantageuse pour les poteaux destinés aux sociétés de services publics continueront d'avoir des répercussions négatives sur les marges d'exploitation. La Société prend les mesures nécessaires afin d'ajuster ses niveaux de production, optimiser la productivité de ses activités et réduire ses coûts dans l'ensemble de l'organisation. Nous poursuivrons aussi l'analyse d'occasions d'expansion qui présentent une valeur stratégique dans nos principales catégories de produits. Cette stratégie a aidé Stella-Jones à devenir une force constante dans son industrie, tout en accroissant de manière soutenue la valeur pour ses actionnaires, » a conclu M. McManus.

TÉLÉCONFÉRENCE

Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 4 mai 2017 à 13 h 30, heure de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 647-788-4922 (pour les participants de Toronto ou d'outremer) ou le 1-877-223-4471 (pour tous les autres participants d'Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 4651988 sur votre clavier téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 16 h 30, heure de l'Est, le jeudi 4 mai 2017, jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est, le jeudi 11 mai 2017.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le résultat d'exploitation est une mesure financière qui n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l'on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. La direction considère toutefois que cette mesure non conforme aux IFRS constitue de l'information utile pour les investisseurs avertis relativement à la situation financière et aux résultats d'exploitation de la Société puisqu'elle fournit une mesure additionnelle de sa performance.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès des détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.

Avis aux lecteurs : Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités du premier trimestre clos le 31 mars 2017 peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com.

