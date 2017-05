Parkinson Canada augmente sa portée grâce au financement de la Fondation Trillium de l'Ontario







Le 5 mai, le Forum sur la recherche pour le public à Ottawa présentera des programmes et des services offrant de l'espoir pour l'avenir

TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW/ - Parkinson Canada invite les résidents de la région d'Ottawa à assister à son Forum sur la recherche pour le public et à sa célébration communautaire. Au cours de l'événement, Daphne FitzGerald, présidente du conseil d'administration de Parkinson Canada, accueillera le député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, ainsi que James Puddicombe, bénévole de la Fondation Trillium de l'Ontario.

« Il est toujours gratifiant de voir les liens que peuvent développer les bénéficiaires de subventions avec les personnes en difficulté de la communauté. Lorsque nous nous associons à des organismes comme Parkinson Canada, une telle collaboration crée de grands avantages pour les familles de notre communauté », a déclaré Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre, l'une des communautés qui bénéficieront directement de l'expansion des ressources destinées aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs familles.

En 2016, Parkinson Canada a reçu une subvention de 637 300 $ échelonnée sur trois ans de la Fondation Trillium de l'Ontario pour élargir ses services dans la province en créant trois nouveaux postes en développement communautaire : basée à Thunder Bay, Marielle Henderson dessert le nord-ouest de l'Ontario; basé à Brantford, Paul Scibetta dessert le sud-ouest de l'Ontario, et basée à Ottawa, Margaux Wolfe dessert l'est de l'Ontario.

Environ 40 000 Ontariennes et Ontariens vivent avec la maladie de Parkinson. Cette initiative d'expansion vise à briser l'isolement social et à créer des liens pour plus de 1 200 personnes. Même dans les communautés de taille moyenne, allant de 20 000 à 100 000 personnes, l'accès aux programmes et aux services de Parkinson Canada peut s'avérer difficile. En reliant les individus aux programmes et aux services appropriés, les défis quotidiens de la maladie de Parkinson peuvent être gérés plus efficacement. Il y a maintenant de l'aide et de l'espoir plus près de la maison.

« Les gens que l'on rejoint dans les communautés me disent combien ils apprécient les services qu'ils reçoivent de Parkinson Canada », explique Wolfe. « Par l'entremise des groupes de soutien, de l'éducation et des événements sur la recherche comme le forum d'aujourd'hui, nous répondons définitivement à un besoin croissant. »

Chaque jour au Canada, plus de 25 personnes sont diagnostiquées avec la maladie de Parkinson. À l'échelle du pays, des employés et des bénévoles servent les communautés d'une manière similaire. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, cherchez des réponses ou du soutien, contactez Parkinson Canada. Nous vous encourageons à nous contacter afin de nouer des relations.

Les personnes intéressées par la recherche sur la maladie de Parkinson et sur la façon dont les découvertes deviennent des ressources pratiques pour améliorer leur vie quotidienne avec la maladie de Parkinson sont invitées à venir écouter deux chercheurs canadiens reconnus, le Dr Ron Postuma de l'Université McGill et le Dr Silke Cresswell de l'Université de la Colombie-Britannique. Les deux experts feront une présentation au Forum sur la recherche de Parkinson Canada le 5 mai de 15 à 17 heures à l'hôtel Lord Elgin, au 100, rue Elgin, à Ottawa.

Pour plus d'informations sur le Forum sur la recherche du 5 mai et pour vous inscrire à cet événement communautaire gratuit, veuillez contacter Margaux Wolfe au 1-800-565-3000, poste 3425, ou par courriel au margaux.wolfe@parkinson.ca. L'inscription préalable est requise.

À propos de Parkinson Canada

Parkinson Canada est la voix des Canadiens vivant avec la maladie de Parkinson. Du diagnostic à la découverte, l'organisme offre des services d'éducation, de défense des intérêts et de soutien aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, aux soignants ainsi qu'aux professionnels de la santé. Le programme de recherche de Parkinson Canada finance des projets de recherche novateurs visant à trouver de meilleurs traitements et un remède à la maladie. Parkinson Canada est une organisation accréditée par Imagine Canada. Visitez le www.parkinson.ca.

À propos de la Fondation Trillium de l'Ontario

En tant qu'organisme du gouvernement de l'Ontario, la Fondation Trillium de l'Ontario (FTO) est l'une des plus importantes fondations subventionnaires au Canada. Avec un budget de plus de 136 millions de dollars, la FTO accorde des subventions à quelque 1 000 projets chaque année pour créer des communautés ontariennes saines et dynamiques. www.otf.ca

Des séances de photo avec des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des chercheurs, des invités spéciaux et/ou des employés de Parkinson Canada seront possibles à 15 heures le 5 mai. Le député d'Ottawa-Centre Yasir Naqvi et un représentant de la Fondation Trillium de l'Ontario seront disponibles après 16 h 30. Des entrevues peuvent également être organisées sur place.

SOURCE Parkinson Canada

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 06:03 et diffusé par :