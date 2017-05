Mines Richmont annonce d'excellents résultats financiers pour le premier trimestre grâce à la solide performance de la mine Island Gold







TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mines Richmont inc. (TSX: RIC) (NYSE: RIC) (« Richmont » ou la « Société ») annonce ses résultats opérationnels et financiers pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017 influencés par les solides résultats de la mine Island Gold. La Société tiendra une conférence téléphonique ainsi qu'une webdiffusion le jeudi 4 mai 2017, à 8 h 30 (EST) (détails ci-dessous). (Tous les montants sont présentés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.)

Faits saillants du premier trimestre

La production de l'ensemble de la Société s'est élevée à 29 401 onces d'or (28 528 onces vendues), soutenue principalement par la forte production de 23 772 onces d'or (22 649 onces vendues) provenant de la mine Island Gold.

Le coût au comptant 1 de la Société s'est établi à 791 $ (598 $ US) l'once, lequel a été favorablement influencé par le faible coût au comptant de 668 $ (504 $ US) l'once de la mine Island Gold.

Le coût global de production (« CGP ») pour l'ensemble de la Société a été de 1 124 $ (849 $ US) l'once, lequel a été favorablement influencé par le faible CGP de 848 $ (640 $ US) l'once de la mine Island Gold.

(« CGP ») pour l'ensemble de la Société a été de 1 124 $ (849 $ US) l'once, lequel a été favorablement influencé par le faible CGP de 848 $ (640 $ US) l'once de la mine Island Gold. Richmont a enregistré des revenus de 46,5 M$ (35,1 M$ US) au cours du premier trimestre.

Le bénéfice net s'est chiffré à 5,5 M$ (4,1 M$ US), ou 0,09 $ (0,07 $ US) par action.

Les liquidités provenant des activités opérationnelles (avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) se sont établies à 16,4 M$ (12,4 M$ US), ou 0,26 $ (0,20 $ US) par action.

(avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) se sont établies à 16,4 M$ (12,4 M$ US), ou 0,26 $ (0,20 $ US) par action. Richmont a maintenu une solide encaisse de 75,2 M$ (56,5 M$ US), semblable au trimestre précédent; le fonds de roulement a augmenté à 66,3 M$ (49,7 M$ US).

Effectif le 15 mars 2017, Richmont a nommé M. Robert J. Chausse au poste de chef de la direction financière afin de renforcer davantage l'équipe de la haute direction.

« Nous avons débuté l'année avec un excellent trimestre aux deux opérations, particulièrement à notre pierre angulaire, la mine Island Gold. La transformation en cours à la mine Island Gold se poursuit et nous respectons l'échéancier pour la publication de notre étude économique préliminaire du scénario d'expansion (« EEP du scénario d'expansion ») prévue au deuxième trimestre, laquelle soutiendra notre objectif global de positionner la mine Island Gold comme l'une des mines d'or souterraines au plus faible coût des Amériques », a déclaré Renaud Adams, président et chef de la direction. « Notre objectif est de créer une valeur durable pour les actionnaires en améliorant l'efficacité opérationnelle et économique dans l'ensemble de l'organisation tout en maintenant notre approche disciplinée en matière d'allocation de capital. Pour le reste de l'année, nous continuerons de nous concentrer sur le positionnement de la mine Island Gold pour un succès à long terme permettant la création de valeur pour les actionnaires, soutenue par un solide bilan et une équipe de gestion disciplinée. »



1 Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du premier trimestre 2017.





Faits saillants financiers







(en milliers de dollars, excepté pour les données par action) Trimestre terminé le 31 mars 2017 Trimestre terminé le 31 mars 2016 Revenus provenant des opérations minières 46 462 52 634 Résultat net par action, de base 0,09 0,15 Liquidités provenant des activités opérationnelles, par action(1) 0,20 0,30 Liquidités provenant des activités opérationnelles (avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement), par action(1) 0,26 0,36 Liquidités nettes disponibles, par action(1) 0,01 0,02 Revenus provenant des opérations minières ($ US) 35 097 38 329 Résultat net par action, de base ($ US) 0,07 0,11 Liquidités provenant des activités opérationnelles, par action(1) ($ US) 0,15 0,22 Liquidités provenant des activités opérationnelles (avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement), par action(1) ($ US) 0,20 0,26 Liquidités nettes disponibles, par action(1) ($ US) 0,01 0,01 (1) Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du premier trimestre 2017.

Faits saillants opérationnels









Trimestre terminé le 31 mars 2017 Trimestre terminé le 31 mars 2016 Onces d'or produites 29 401 32 369 Onces d'or vendues 28 528 32 239 Coûts au comptant moyen par once ($)(1) 791 800 CGP moyen par once ($)(1) 1 124 1 094 Prix réalisé moyen par once ($) 1 624 1 629 Coûts au comptant moyen par once ($ US)(1) 598 583 CGP moyen par once ($ US)(1) 849 797 Prix réalisé moyen par once ($ US) 1 227 1 186 (1) Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du premier trimestre 2017.

Faits saillants à la mine Island Gold







MINE ISLAND GOLD Trimestre terminé le 31 mars 2017 Trimestre terminé le 31 mars 2016 Onces d'or produites 23 772 26 589 Onces d'or vendues 22 649 26 031 Coûts au comptant par once ($)(1) 668 667 CGP par once ($)(1) 848 848 Prix réalisé par once ($) 1 624 1 628 Coûts au comptant par once ($ US)(1) 504 486 CGP par once ($ US)(1) 640 618 Prix réalisé par once ($ US) 1 227 1 186 Tonnes minées par jour 1 019 853 Tonnes usinées 83 365 75 906 Tonnes usinées par jour 926 834 Teneur à l'entrée (g/t d'or) 9,18 11,31 Récupération d'or (%) 96,7 96,3 Coûts nécessaires au maintien de la production (en milliers) 4 072 4 713 Investissements dans le projet (en milliers) 5 929 6 987 Coûts d'exploration autres que de maintien (en milliers) 3 762 3 770 Coûts nécessaires au maintien de la production (en milliers de $ US) 3 076 3 432 Investissements dans le projet (en milliers de $ US) 4 479 5 088 Coûts d'exploration autres que de maintien (en milliers de $ US) 2 842 2 745 (1) Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du premier trimestre 2017.

Faits saillants à la mine Island Gold

La production pour le trimestre s'est élevée à 23 772 onces d'or (22 649 onces vendues). La mine est désormais bien placée pour atteindre les prévisions supérieures de production de 87 000 à 93 000 onces pour l'année.

Le coût au comptant pour le trimestre a été de 668 $ (504 $ US) l'once, se situant en dessous des prévisions pour l'année. Le coût unitaire d'exploitation pour le trimestre s'est élevé à 181 $ (137 $ US) par tonne extraite, conformément au plan d'exploitation de 2017.

Le CGP s'est élevé à 848 $ (640 $ US) l'once pour le trimestre, se situant en dessous des prévisions pour l'année.

Pour le trimestre, l'investissement dans le projet a été de 5,9 M$ (4,5 M$ US) et les coûts d'exploration autres que de maintien ont été de 3,8 M$ (2,8 M$ US).

La teneur à l'entrée du minerai s'est établie à 9,18 g/t d'or pour le trimestre, avec une réconciliation en ligne avec le modèle des réserves (minerai extrait par rapport aux réserves minérales au 31 décembre 2016) pour le trimestre. Le plan d'exploitation de 2017 continue de prévoir une teneur moyenne du minerai à l'entrée d'environ 8,90 g/t d'or pour l'année.

La teneur à l'entrée du minerai s'est établie à 9,18 g/t d'or pour le trimestre, avec une réconciliation en ligne avec le modèle des réserves (minerai extrait par rapport aux réserves minérales au 31 décembre 2016) pour le trimestre. Le plan d'exploitation de 2017 continue de prévoir une teneur moyenne du minerai à l'entrée d'environ 8,90 g/t d'or pour l'année. La productivité record de la mine souterraine et de l'usine s'est élevée à 1 019 et 926 tonnes par jour, respectivement, pour le trimestre. Le minerai à plus faible teneur de la mine souterraine a été entreposé en surface pour être traité ultérieurement, cela s'est traduit par une amélioration de la teneur globale du minerai à l'entrée pour le trimestre.

Au cours du trimestre, l'exploitation des chantiers longs trous s'est poursuivie dans le premier et le deuxième horizon minier et le développement dans le minerai a progressé comme prévu dans la zone à teneur plus élevée du troisième horizon minier. L'abattage dans le troisième horizon minier devrait commencer au quatrième trimestre.

plus élevée du troisième horizon minier. L'abattage dans le troisième horizon minier devrait commencer au quatrième trimestre. Le développement de la rampe principale s'est poursuivi et a atteint une profondeur verticale de 860 mètres à la fin du trimestre, conformément au plan de développement de 2017 et tel qu'envisagé dans l'EEP du scénario d'expansion à venir.

tel qu'envisagé dans l'EEP du scénario d'expansion à venir. Les réserves minérales (au 31 décembre 2016) de la mine Island Gold ont augmenté de 34 % (net de l'épuisement minier), pour s'établir à 752 200 onces d'or, à une teneur accrue de 9,17 g/t d'or. Les ressources présumées ont augmenté de 30 % pour atteindre 995 700 onces d'or, à une teneur accrue de 10,18 g/t, à un coût de découverte moyen de moins de 35 $ (26 $ US) l'once. ( Voir le communiqué du 31 janvier 2017 et le rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Reserve and Resource Estimate as of December 31, 2016 for the Island Gold Mine » (disponible en anglais seulement), daté du 17 mars 2017.)

accrue de 9,17 g/t d'or. Les ressources présumées ont augmenté de 30 % pour atteindre 995 700 onces d'or, à une accrue de 10,18 g/t, à un coût de découverte moyen de moins de 35 $ (26 $ US) l'once. ( Une nouvelle minéralisation à haute teneur , située à environ 800 mètres à l'est du gisement principal d'Island Gold, a été découverte par de récents forages d'exploration. Le forage GD-640-05 a intersecté 20,6 g/t d'or sur 11,3 mètres (longueur carotte), démontrant l'important potentiel de croissance des ressources à court terme et à long terme. De plus, les résultats préliminaires de forage de délimitation effectué au sein de la zone de l'EEP du scénario d'expansion indiquent un important potentiel d'augmentation des réserves à des teneurs supérieures aux teneurs moyennes actuelles. ( Voir le communiqué du 31 mars 2017. )

EEP du scénario d'expansion : La Société devrait publier les résultats de l'EEP du scénario d'expansion au cours du deuxième trimestre, comme annoncé précédemment. Cette étude considère la stratégie la plus rentable du point de vue du coût et du capital pour exploiter la portion des ressources minérales situées au sein de la zone principale d'intérêt sur quatre horizons miniers, à une profondeur maximale de 1 000 mètres sous la surface en utilisant les infrastructures actuelles de la mine. La Société reste concentrée sur la transformation de la mine à haute teneur d'Island Gold en l'une des mines d'or souterraines au plus faible coût des Amériques. Voici les accomplissements récents :

d'Island Gold en l'une des mines d'or souterraines au plus faible coût des Amériques. Voici les accomplissements récents : L'intégration des réserves et ressources minérales au 31 décembre 2016 au plan d'exploitation de 1 100 tonnes par jour a été complétée.



Les modifications nécessaires aux permis permettant une augmentation de l'extraction et du traitement du minerai à 1 100 tonnes par jour ont été reçues en décembre.



Le développement accéléré du système de rampes souterraines a progressé comme prévu.



L'ingénierie et l'identification de l'équipement principal nécessaire à l'agrandissement de l'usine sont en bonne voie et les besoins attendus en capital pour accroître la capacité de l'usine demeurent inférieurs à 15,0 M$, conformément à ce qui a été divulgué auparavant.



Le plan d'exploitation de 2017 et l'EEP du scénario d'expansion se concentrent sur l'optimisation de la génération de liquidités qui financerait entièrement la production actuelle et future ainsi que tous les programmes d'exploration stratégique.

Faits saillants à la mine Beaufor







MINE BEAUFOR Trimestre terminé le 31 mars 2017 Trimestre terminé le 31 mars 2016 Onces d'or produites 5 629 4 615 Onces d'or vendues 5 879 5 037 Coûts au comptant par once ($)(1) 1 265 1 396 CGP par once ($)(1) 1 580 1 728 Prix réalisé par once ($) 1 625 1 648 Coûts au comptant par once ($ US)(1) 956 1 017 CGP par once ($ US)(1) 1 194 1 259 Prix réalisé par once ($ US) 1 228 1 200 Tonnes minées par jour 354 323 Tonnes usinées 30 009 29 318 Teneur à l'entrée (g/t d'or) 6,00 4,96 Récupération d'or (%) 97,2 98,7 Coûts nécessaires au maintien de la production (en milliers) 1 854 1 674 Coûts d'exploration autres que de maintien (en milliers) 140 - Coûts nécessaires au maintien de la production (en milliers de $ US) 1 401 1 219 Coûts d'exploration autres que de maintien (en milliers de $ US) 106 - (1) Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du premier trimestre 2017.

Faits saillants à la mine Beaufor

La production pour le trimestre s'est élevée à 5 629 onces d'or (5 879 onces vendues), conformément aux plans déjà communiqués d'améliorer le niveau de productivité et atteindre une production accrue au cours du deuxième semestre de l'année.

Un coût au comptant de 1 265 $ (956 $ US) l'once a été enregistré au cours du trimestre, conforme aux plans de 2017 de rétablissement de la mine à une situation de génération de liquidités au premier semestre de l'année.

Le CGP s'est élevé à 1 580 $ (1 194 $ US) l'once pour le trimestre.

Pour le trimestre, les coûts d'exploration ont été de 0,3 M$ (0,2 M$ US).

La productivité de la mine souterraine a augmenté pour atteindre 354 tonnes par jour (403 tonnes par jour en mars). Au cours du trimestre, la majorité des activités d'extraction de la mine a été transférée à la nouvelle Zone Q et des équipements mobiles supplémentaires de transport et de déblayage sont désormais opérationnels. La productivité de la mine souterraine et les coûts d'exploitation devraient continuer à s'améliorer pour le reste de l'année.

La Société étudie également d'autres options stratégiques en ce qui concerne la mine Beaufor et l'usine Camflo.



Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

L'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société se tiendra le jeudi 4 mai 2017 à 10 h 30 (EST) au St. Andrew's Club & Conference Centre (27e étage, salle Caledonia) au 150, rue King Ouest à Toronto.

Nouvelles et évènements à venir

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (4 mai)

Résultats de l'EEP du scénario d'expansion (T2 2017)

États financiers et rapport de gestion

Les états financiers ainsi que le rapport de gestion s'y rapportant peuvent être obtenus sur le site Internet de la Société au www.richmont-mines.com ou sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission au www.sec.gov/edgar.shtml.

Webdiffusion et conférence téléphonique des résultats du premier trimestre 2017

La haute direction sera en ligne afin de discuter des résultats financiers du premier trimestre via une webdiffusion et une conférence téléphonique qui se tiendront le jeudi 4 mai 2017, à 8 h 30 (EST).

Accès à la webdiffusion :

http://event.on24.com/r.htm?e=1405031&s=1&k=2945B7DDFBDA291E4DB85CDEFA27826D

Accès à la conférence téléphonique :

Canada & É.-U. (sans frais) : 1 888 390-0546

& É.-U. (sans frais) : 1 888 390-0546 International & Toronto : 1 416 764-8688

Un enregistrement sera disponible jusqu'au 18 mai 2017 en composant le 1 416 764-8677 (International & Toronto) ou le 1 888 390-0541 (Canada & É.-U. sans frais), en utilisant le code 134044#. La webdiffusion et la présentation seront archivées sur le site Internet de la Société au www.richmont-mines.com.

Mines Richmont inc.

Actuellement, Mines Richmont produit de l'or à partir de la mine Island Gold, en Ontario, et de la mine Beaufor, au Québec. La Société progresse également avec le développement de l'extension en profondeur de la ressource à haute teneur de la mine Island Gold, en Ontario. Avec 35 ans d'expérience en exploration, développement et exploitation aurifère et une gestion financière prudente, la Société est bien placée pour accroître, de façon rentable, son inventaire de réserves au Canada et entamer avec succès sa nouvelle phase de croissance.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes « estimer », « projeter », « anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir », « objectif » et des expressions semblables, de même que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et ne représentent qu'un mode temporel. Sauf exception prévue dans les lois et règlements applicables la Société ne prend aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, les changements dans le prix de l'or au marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, la teneur du minerai extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières et le développement minier pouvant influer sur les revenus et les coûts de production. D'autres éléments, telles des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient également modifier les résultats. S'il y a lieu, d'autres risques sont décrits dans la notice annuelle ainsi que dans les rapports annuels et intérimaires de Richmont. L'information prospective incluse dans ce document est faite à la date de publication de ce communiqué.



Mise en garde à l'intention des investisseurs américains concernant les estimations des ressources

L'information contenue dans ce communiqué a pour but de se conformer aux exigences de la Bourse de Toronto et de la législation canadienne en matière de valeurs mobilières qui s'applique, lesquelles diffèrent à certains égards des règles et réglementations promulguées en vertu de la United States Securities Exchange Act of 1934, telle qu'amendée (« Exchange Act ») et telle que promulguée par la SEC. Les exigences de la Norme canadienne 43-101 relative à l'information concernant les projets miniers (« NI 43-101 ») adoptée par les Autorités canadiennes en valeur mobilière diffèrent de manière significative de celles de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis soit la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).

Nous suggérons fortement aux investisseurs américains de considérer les divulgations de notre rapport annuel au moyen du formulaire 40-F, dossier no 001-14598, tel que déposé à la SEC en vertu du Exchange Act, qui peut être obtenu, sans frais, de la Société ou sous le profil de la Société sur le site Internet de la SEC à l'adresse : http://sec.gov/edgar.shtml.

Norme canadienne 43-101

Les données géologiques présentées dans ce communiqué ont été révisées par monsieur Daniel Adam, géo. Ph. D., vice-président, exploration, un employé de Mines Richmont inc. et une personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101.

