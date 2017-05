/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociations à la Commission scolaire Kativik - Le personnel de l'éducation dans la rue pour se faire entendre!/







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à la manifestation, le jeudi 4 mai, d'une centaine de travailleuses et travailleurs de l'éducation (enseignants, personnel de soutien et professionnel) pour dénoncer l'impasse dans les négociations avec la Commission scolaire Kativik.

Ils déplorent le manque flagrant de volonté patronale pour négocier le renouvellement de la convention collective de son personnel.

La manifestation se tiendra devant les bureaux du Comité patronal de négociation de la Commission scolaire Kativik (CPNCSK), à compter de midi, à Montréal.

Seront présents la vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Éthier, le président de l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ), Larry Imbeault, la présidente du Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Ouest de Montréal (SPPOM-CSQ), Diane Jacques, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, et la présidente de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), Johanne Pomerleau.

Aide-mémoire

QUOI : Manifestation pour faire débloquer la négociation avec la Commission scolaire Kativik



QUI : Sonia Éthier, vice-présidente de la CSQ

Larry Imbeault, président de l'AENQ-CSQ

Diane Jacques, présidente du SPPOM-CSQ

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Johanne Pomerleau, présidente de la FPPE-CSQ



QUAND : Le jeudi 4 mai, à compter de midi

Les discours débuteront à 12 h 15



OÙ : Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire Kativik (CPNCSK)

1410, rue Stanley, Montréal, H3A 1P8

Rappelons que les syndicats ont déposé leurs demandes en même temps que ceux du Front commun, le 31 octobre 2014. Depuis ce temps et malgré une décision du Tribunal administratif du travail (TAT), la partie patronale n'a pas encore déposé l'ensemble de ses demandes.

Profils

L'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ) regroupe 1 600 membres du personnel enseignant et de soutien des commissions scolaires Crie et Kativik. Elle représente également le personnel enseignant de deux écoles de conseil de bande Atikamekw ainsi que le personnel de CPE cris.

Le Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires de l'Ouest de Montréal (SPPOM-CSQ) représente près de 600 professionnelles et professionnels des commissions scolaires Kativik, Marguerite-Bourgeoys et des Trois-Lacs.

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec.

