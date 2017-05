SGS signe une alliance stratégique avec Kezzler AS, fournisseur de technologie de sérialisation







OSLO, Norvège et GENÈVE, May 4, 2017 /PRNewswire/ --

La solution sécurisée et rentable peut aider les propriétaires de marque, les autorités et les agences d'application de la loi à authentifier, suivre et repérer des produits et des marchandises et à interagir avec leurs clients à l'échelle de masse -

Kezzler AS, un leader en services commerciaux de sérialisation et de suivi et repérage, et SGS, une société mondiale chef de file spécialisée dans l'inspection, la vérification, les tests et la certification, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'alliance stratégique pour commercialiser conjointement une solution globale de services de sérialisation, de suivi et de repérage.

« Nous sommes très heureux de conclure cet accord avec SGS car ils sont reconnus comme étant la référence mondiale en termes de qualité et d'intégrité », a déclaré Thomas Körmendi, PDG de Kezzler. « Je suis d'avis que notre expertise en technologie et leur crédibilité et leur empreinte globales nous permettront de fournir aux gouvernements et aux entreprises du monde entier une solution de technologie qui changera leurs pratiques commerciales. La numérisation des produits affiche une dynamique exceptionnelle et nous sommes ravis d'être reconnus pour notre solution innovante capable de répondre aux besoins du marché en termes de sérialisation à grande échelle. »

Cet accord a pour objectif de commercialiser conjointement et d'exécuter des services de sérialisation et de suivi et repérage pour les clients internationaux de SGS dans les domaines en plein essor des biens de consommation, des produits alimentaires et de la sécurité alimentaire, des produits pharmaceutiques, ainsi que des produits du tabac, de l'alcool et d'autres boissons.

« Avec l'appui de Kezzler, nous allons fournir des services entièrement conformes aux exigences règlementaires concernant le contrôle de la chaîne logistique, répondre aux demandes de l'industrie et satisfaire aux exigences des consommateurs », a ajouté Roger Kamgaing, vice-président exécutif pour les gouvernements et les institutions chez SGS.

Une sérialisation stratégique à l'échelle de masse

La technologie existe aujourd'hui pour attribuer à des milliards de produits leur propre ADN numérique unique - une fenêtre sur les informations allant jusqu'au niveau paquet/unité conformément aux exigences législatives. L'attribution d'une identité absolument unique permet aux propriétaires de marque d'améliorer leurs opérations et de réduire leurs coûts. La technologie de suivi et repérage, par exemple, peut être utilisée pour identifier les embouteillages et les inefficacités dans la chaîne logistique en enregistrant le temps passé par les produits dans l'entrepôt et en transit. Tandis que des identités de produit uniques permettraient aux fabricants de mieux identifier et anticiper des problèmes potentiels tels que les rappels de produits hautement ciblés, en alertant par exemple les clients individuels qui scannent le code du produit à l'aide de leur téléphone portable.

En parallèle et dans le but de lutter contre le commerce illicite, les pouvoirs publics pourront surveiller, enregistrer le mouvement des produits tout au long des chaînes logistiques, depuis les fabricants, à travers la chaîne logistique, et jusqu'aux consommateurs finaux. Ils pourront ensuite retracer les produits pour identifier le point de diversion de ces produits dans la chaîne logistique illicite.

Le déploiement d'une technologie multifonctionnelle de nature créant de la valeur à travers plusieurs fonctions commerciales non seulement facilite les fonctions de suivi et de repérage et de protection de marque, mais permet aussi aux entreprises d'interagir avec les consommateurs, d'échanger des informations et d'accomplir les fonctions de recherche et de marketing en temps réel.

À propos de Kezzler

Kezzler AS est un leader mondial en technologies de sérialisation et plateforme exploitée conçue pour l'échelle industrielle. Kezzler a pour mission de normaliser la sérialisation et de changer les pratiques commerciales globales en rendant les produits numériquement uniques et interactifs. Kezzler compte des bureaux en Norvège, aux États-Unis, en Inde et aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Kezzler, visiter http://www.kezzler.com.

À propos de SGS

SGS est une société chef de file mondiale en matière d'inspection, de vérification, de tests et de certification. SGS est reconnue comme étant la référence globale de qualité et d'intégrité. Avec ses plus de 90 000 employés, SGS exploite un réseau de plus de 2000 bureaux et laboratoires dans le monde.

