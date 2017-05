BDC annonce un financement de 280 millions de dollars pour appuyer les PME du Canada atlantique







ST. JOHN'S, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour appuyer la Stratégie de croissance pour l'Atlantique et soutenir le développement économique du Canada atlantique, la Banque de développement du Canada (BDC) a annoncé aujourd'hui un plan de financement de 280 millions de dollars visant à aider les petites et moyennes entreprises dans les quatre provinces de l'Atlantique au cours des deux prochaines années. Les secteurs d'activité ciblés incluent les technologies de l'information et des communications (TIC), l'agroalimentaire, les technologies océaniques et le tourisme.

Ce montant représente une augmentation de 100 millions de dollars du volume de prêts normalement attribué par la Banque à ces secteurs d'activité. La Banque cherche particulièrement à financer les entreprises qui recherchent des occasions de croissance, notamment au moyen d'acquisitions, de transferts d'entreprises et d'investissements dans des stratégies d'exportation.

« Pour réussir à faire croître une entreprise dans l'économie d'aujourd'hui, cela demande de l'innovation, de la détermination et de la résilience. Les entrepreneurs du Canada atlantique possèdent toutes ces qualités et bien d'autres. Ils peuvent compter sur BDC pour contribuer à la prospérité de la région grâce à une combinaison unique de services de financement et de consultation et les aider à réaliser leurs ambitions », explique Michael Denham, président et chef de la direction de BDC. « À titre de seule banque canadienne qui se consacre uniquement aux entrepreneurs, nous tenons à appuyer les entrepreneurs du Canada atlantique dans leurs efforts pour trouver de nouvelles façons de faire croître leurs entreprises. »

Une étude de BDC publiée cette année révèle que les PME canadiennes prévoient consacrer plus d'argent aux projets d'investissements au cours de la prochaine année, surtout pour accroître leurs activités et leur productivité. Cependant, l'étude révèle également que 31 % des PME éprouvent de la difficulté à obtenir du financement.

« Ce nouveau financement et cette aide ciblent les occasions pour les entreprises du Canada atlantique », affirme Gina Gale, première vice-présidente, Atlantique. « Le financement annoncé aujourd'hui n'est qu'un exemple des efforts que nous consacrons pour stimuler l'innovation et la croissance économique du Canada atlantique. »

BDC a également récemment signé des lettres d'intention avec le Nouveau-Brunswick et Nova Scotia Business Inc. pour améliorer la compétitivité des entreprises dans ces deux provinces. Ces documents établissent les bases d'un partenariat solide qui explorera toutes les possibilités permettant aux entreprises du Canada atlantique de prospérer et de croître.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l'entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant plus de 110 centres d'affaires partout au pays, BDC propose des solutions de financement et des services-conseils aux entreprises de tous les secteurs d'activité. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre des services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca.

SOURCE Banque de développement du Canada

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :