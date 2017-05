/R E P R I S E -- Avis aux médias - Sommet sur l'éducation à la petite enfance - La CSQ fière de participer à l'événement!/







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que des représentantes et représentants de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et de sa Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) participeront au Sommet sur l'éducation à la petite enfance initié par l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde (INM) les 4 et 5 mai au Palais des congrès de Montréal.

La présidente de la CSQ, Louise Chabot, prendra la parole dans le cadre de l'Assemblée des partenaires prévue le 5 mai.

Elle sera disponible pour accorder des entrevues durant le Sommet.

Rappelons que la CSQ a participé activement aux travaux qui ont mené à la politique familiale, il y a 20 ans, initiative qui a contribué à la création du réseau des centres de la petite enfance. Plus récemment, la CSQ et la FIPEQ-CSQ ont également pris part à plusieurs consultations dans le cadre de la Commission sur l'éducation à la petite enfance.

Pour visionner l'événement en webdiffusion : http://sommetdelapetiteenfance.evenement.agencewebdiffusion.com

Aide-mémoire



QUOI : Participation de la CSQ et de la FIPEQ-CSQ au Sommet sur l'éducation à la petite enfance



QUI : Louise Chabot, présidente de la CSQ



QUAND : Sommet sur l'éducation à la petite enfance : le jeudi 4 mai et le vendredi 5 mai

Assemblée des partenaires : le vendredi 5 mai 11 h



OÙ : Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, H2Z 1H5

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

