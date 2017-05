/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conseil québécois du syndicat Unifor - Une marche et un rassemblement devant l'Assemblée nationale en soutien de plusieurs dossiers d'actualités : grève chez Delastek, bois d'oeuvre, Alstom et Eaux Eska/







QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - En marge de la tenue du Conseil québécois d'Unifor qui se déroule du 3 au 5 mai, les 300 déléguées et délégués attendus défileront dans les rues du vieux Québec pour ensuite se rassembler devant l'Assemblée nationale. « Nous désirons porter à l'attention des élus plusieurs dossiers qui préoccupent nos membres et qui concernent le maintien de bons emplois dans les régions », explique Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Ainsi, le syndicat a ciblé quatre dossiers :

Grève chez Delastek - La cinquantaine de membres de la section locale 1209 d'Unifor est en grève depuis le 1er avril 2015, ce qui en fait l'un des plus longs conflits. Cette usine est située à Grand-Mère et fabrique des pièces pour le secteur aérospatial. Le syndicat déplore le déséquilibre flagrant dans le rapport de force dont la durée du conflit fait la démonstration.

Alstom - GE - La section locale 522 représente une quarantaine de membres dans cette usine de fabrication de gros alternateurs située à Sorel et dont la production est menacée d'être exportée au Brésil. Le principal donneur d'ouvrage étant Hydro-Québec, Unifor demande au gouvernement québécois de s'assurer que les emplois demeurent au Québec.

Eaux Eska- Les membres de la section locale 3057 ont mobilisé la région de l'Abitibi-Témiscamingue contre le projet d'exporter les eaux de leur esker vers la région de Montréal pour y être embouteillée, faisant perdre de précieux et bons emplois à la région.

Finalement, le dossier du bois d'oeuvre sera rappelé, particulièrement pour déplorer l'absence de l'aide du gouvernement fédéral, alors que des milliers d'emplois ainsi que des centaines de communautés sont menacés.

Événement : Marche suivie d'un rassemblement devant l'Assemblée nationale du Québec Où : Départ de la Marche - Fairmont Le Château Frontenac,

1, rue des Carrières, Québec Qc, G1R 4P5 Quand : Jeudi, 4 mai, départ de la marche à midi.

À propos d'Unifor

Fondé en août 2013, Unifor a été créé par la rencontre du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et des Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA). Le syndicat représente plus de 310 000 membres au Canada, dont près de 55 000 au Québec. Unifor est aussi affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

