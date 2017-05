Stainwei obtient un brevet américain pour son anticorps monoclonal anti-VEGF, tandis que son AcM anti-PD-1 démontre une activité anti-tumorale prolongée dans le cadre d'études précliniques







SUZHOU, Chine, le 4 mai 2017 /PRNewswire/ -- Stainwei Biotech, Inc. (Stainwei), société biotechnologique chinoise basée dans le parc industriel Biobay de Suzhou, en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un certificat de brevet (Brevet n°US9,580,498) émis par l'Office des brevets et des marques des États Unis d'Amérique (USPTO) pour son nouvel anticorps monoclonal humanisé anti-VEGF (nom de code AcM : hPV19). Ce brevet a été émis via une procédure de demande PCT (PCT/CN2013/086542) déposée par Stainwei en 2013. Avant d'obtenir le brevet américain, Stainwei avait déjà reçu deux certificats de brevet pour cet anticorps, de la part de l'Office chinois de la propriété intellectuelle en 2015 et 2016. Stainwei s'engage en faveur de l'innovation et du développement de nouveaux anticorps thérapeutiques ciblant les cancers, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), ainsi que les maladies immunitaires.

Un essai clinique de phase I évaluant l'innocuité et l'efficacité du hPV19 chez des patients atteints d'un cancer est actuellement en cours en Chine. D'après les données publiées par la société, le hPV19 possède un site de reconnaissance des antigènes unique (épitope), composé de séquences d'acides aminés différentes des autres anticorps commercialement disponibles ciblant le même antigène. Dans le cadre des expérimentations à la fois in vitro et in vivo, le hPV19 a révélé une activité biologique 6 à 8 fois supérieure à celle de l'Avastin (nom générique : bévacizumab, AcM anti-VEGF de Roche/Genentech, le premier au monde et jusqu'à présent l'unique médicament AcM anti-VEGF proposé sur le marché à être approuvé par la FDA). « Dans le cadre d'études animales précliniques et d'essais cliniques de stade précoce chez des patients atteints d'un cancer, le hPV19 a également démontré d'excellents résultats en termes d'innocuité et de profil de tolérance, » a déclaré le Dr Qunmin Zhou, cofondateur de la société. « Nous sommes ravis de tester son efficacité dans le cadre des essais cliniques actuellement en cours. Nous sommes également impatients de pouvoir, espérons-le, proposer sur le marché un agent thérapeutique unique, non biosimilaire et renforcé, qui bénéficiera à nos patients. »

Dans le même temps, Stainwei a déposé une demande de brevet PCT pour une nouvelle formulation de l'AcM hPV19 destinée au traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de l'oedème maculaire diabétique (OMD), ainsi que d'autres troubles oculaires associés à une croissance vasculaire excessive induite par le VEGF. Stainwei a finalisé plusieurs expérimentations précliniques, et un dépôt relatif à un Nouveau médicament de recherche (NMR) pour la DMLA et l'OMD sera prochainement soumis à la FDA chinoise.

La société développe également un autre produit prometteur, le hAb21, un anticorps monoclonal anti-PD-1 (version kappa IgG4 humanisée). Le hAb21 se relie à l'antigène humain PD-1 sur un site unique (épitope), qui est différent de celui du Keytruda (Merck) et de l'Opdivo (Bristol-Myers Squibb). Le hAb21 a démontré une remarquable activité anti-tumorale dans le cadre de modèles de souris knock-in dotées du gène humain PD-1.

Comme illustré dans le graphique ci-dessus, les tumeurs syngéniques MC38 implantées dans les souris knock-in dotées du gène PD-1 ont été entièrement rejetées dans les 7 à 10 jours sans repousse ultérieure pour l'ensemble des 6 souris du groupe traité avec du hAb21. En outre, une inoculation répétée de tumeurs MC38 a été réalisée sur ces souris le 30e jour, et les tumeurs ont été à nouveau intégralement rejetées dans les 10 à 14 jours, sans traitement hAb21 supplémentaire. Les 6 souris ont toutes survécu au 60e jour, et ont reçu une inoculation de MC38 pour la troisième fois (expérience en cours). Chez les mêmes souris knock-in traitées par Keytruda (pembrolizumab), le rejet complet de la tumeur a été observé chez seulement 1 souris sur 6, tandis qu'une régression de la tumeur initiale suivie d'une repousse à l'issue de l'achèvement du traitement par Keytruda a été constatée chez les 5 autres souris, qui sont toutes mortes en raison de la progression de la tumeur.

En s'appuyant sur ces résultats encourageants, Stainwei a déposé une demande de brevet pour le hAb21, et poursuit actuellement des études pour l'obtention de l'homologation de NMR. Une indication NMR relative aux tumeurs solides avancées devrait être soumise auprès de la FDA chinoise et de la FDA américaine au deuxième semestre 2017.

À propos de Stainwei Biotech, Inc.

Stainwei (www.stainwei.cn) a été créée en mai 2007 à Suzhou-Biobay, en Chine. La société possède actuellement plus de 10 anticorps monoclonaux dans sa gamme, qui ciblent soit des antigènes connus tels que le VEGF, le PD-1/PD-L1, le PD-1H (VISTA), le CTLA-4, ou le SOST, soit d'autres cibles potentielles ne pouvant pas être révélées à ce stade.

Depuis sa création, Stainwei a reçu un financement par capital-risque de plus de 100 millions RMB de la part de plusieurs institutions, parmi lesquelles Cowin Venture (Suzhou), Xiangtang Venture (Suzhou), Fortune-link (Shanghai) et Comway Capital (An-hui). Son programme d'anticorps thérapeutiques est également soutenu par des subventions de recherche octroyées par le gouvernement chinois, la province du Jiangsu, la municipalité de Suzhou, ainsi que le Parc industriel sino-singapourien de Suzhou (SIP-Suzhou).

