Le nouvel outil de gestion de PeopleKeys cible la génération du millénaire







BOARDMAN, Ohio, 4 mai 2017 /PRNewswire/ -- PeopleKeys, les experts internationaux en matière de recrutement et d'évaluation de la personnalité, a annoncé la publication à l'échelle internationale d'un nouvel outil spécialement conçu pour gérer et motiver les employés de la génération du millénaire. L'évaluation de l'indice du comportement et le rapport de gestion I-SPEAK qui en découle, répondent à l'évolution des effectifs.

Le Dr Brad Smith, Directeur international pour PeopleKeys, a déclaré : « Ce nouvel outil repose sur de nombreuses années de recherche. Nous avons constaté que de nombreux cadres de la génération du baby-boom (âgés entre 53 et 71 ans) peinent à maintenir des liens et à motiver les employés de la génération du millénaire. Ils souhaitaient savoir ce qu'ils pouvaient faire pour remédier à cela. Nous avons mis au point une solution. Nous avons compris que c'était une question de génération, mais que ce n'est pas rédhibitoire si l'on cerne certains principes essentiels.

Au fur et à mesure que les baby-boomers prennent leur retraite, la génération du millénaire (âgés entre 22 et 40 ans) évolue rapidement au sein de l'entreprise, sans toutefois occuper le même emploi. L'évaluation de l'indice du comportement de PeopleKeys a pu démontrer pourquoi ces personnes ne partageaient pas certaines valeurs essentielles dans le cadre de leur emploi.

Du fait que cette génération présente des taux de roulement parmi les plus élevés et est la plus susceptible de changer d'emploi, PeopleKeys souhaitait savoir ce qui pouvait être fait à ce propos.

Nous avons constaté que de nombreuses personnes de la génération du millénaire ne travailleront pas à long terme si l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée n'est pas maintenu. Pour comprendre, motiver et gérer cette génération, les employeurs et les cadres devaient cerner leurs motivations, leurs passions et leurs valeurs profondes.

L'évaluation de l'indice du comportement et le rapport de gestion I-SPEAK récemment publiés par PeopleKeys, permettent aux cadres de comprendre la façon dont pensent leurs employés, de les motiver et qui recruter en priorité.

Le Dr Smith a ajouté : « Les études montrent que lorsque ce qui passionne personnellement la génération du millénaire cadre avec sa fonction professionnelle et la culture d'entreprise, elle accomplit ses tâches avec enthousiasme. Si son I-SPEAK coïncide avec ses besoins professionnels (conscience intérieure, aspects sociaux, politiques, économiques, artistiques, connaissances), elle s'épanouit et se montre motivée. Dans le cas contraire, la productivité diminue. »

L'évaluation de l'indice du comportement et le rapport de gestion I-SPEAK sont disponibles sur la page DISCInsights de PeopleKeys ; ils présentent les résultats de l'évaluation et aident les cadres à recruter, motiver et garder les employés convenant à leur entreprise.

Pour en savoir plus sur ce nouvel outil ou établir un partenariat avec PeopleKeys, contactez

sales@peoplekeys.com, le Dr Smith par le biais de bsmith@peoplekeys.com, 1- 330-599-5580

En savoir plus sur PeopleKeys :

PeopleKeys est le chef de file de l'évaluation de la personnalité, des solutions en matière d'éducation, de coaching et de RH. Ses ressources sont disponibles dans plus de 33 langues et elles sont particulièrement adaptées pour aider à libérer le potentiel des personnes.

