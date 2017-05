Avis aux médias - Budget 2017-2018 : un recul pour les organismes communautaires!







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Alors que les organismes communautaires sont à bout de souffle, le gouvernement se joue d'eux en annonçant une augmentation de 80 millions $ sur 5 ans en financement à la mission, alors qu'il n'en est rien!

Pour ajouter l'insulte à l'injure, il n'accorde qu'un maigre 0,7 % d'indexation à leur financement.

Nous ne sommes pas dupes ! Les organismes communautaires seront présents à l'étude des crédits budgétaires 2017-2018 de la Commission de la santé et des services sociaux pour entendre la ministre Lucie Charlebois à ce sujet.

Les députés Diane Lamarre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et d'accessibilité aux soins, et Dave Turcotte, porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse, seront présents pour appuyer les revendications des organismes communautaires.

Évènement : Point de presse Date : Le 4 mai 2017 Heure : 14h Endroit : à l'Assemblée nationale

La Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M) et la Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec/Mauricie (TROC CQM) représentent 540 organismes communautaires au Québec.

