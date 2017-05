Medical Marijuana, Inc. présente ses résultats opérationnels et financiers pour 2016 : les ventes de produits ont augmenté de 66 % entre le 1er et le 4e trimestres







SAN DIEGO, 4 mai 2017 /PRNewswire/ -- Medical Marijuana, Inc. (OTC PINK : MJNA), la toute première entreprise de cannabis cotée en bourse aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers pour le trimestre et l'exercice fiscal qui se sont terminés le 31 décembre 2016 et a donné un aperçu des données opérationnelles récentes les plus intéressantes. La société a continué sa forte croissance pendant toute l'année avec une augmentation des revenus trimestriels de 66 % entre le premier et le quatrième trimestres. Les résultats étendus nets sont passé à 171 387 975 dollars, ce qui représente un bond de 731 % par rapport à 2015. L'entreprise a des revenus nets de 8 003 943 dollars en 2016.

« En tant que 7e investisseur dans Medical Marijuana, Inc., je suis fier de dire que l'année 2017 devrait être historique, » a déclaré le dr Stuart Titus, PDG de Medical Marijuana, Inc. « Des recherches révolutionnaires menées sur les produits de l'entreprise en Amérique latine en 2016 à la croissance de capitalisation substantielle par les principaux investisseurs de l'entreprise en passant par le développement de nouvelles molécules et de propriété intellectuelle brevetées par des sociétés de portefeuilles, les actionnaires ont vraiment de quoi se réjouir. »

« Medical Marijuana Inc. est une société de portefeuille avec des actifs diversifiés comprenant les divisions de vente de produits nutraceutiques ainsi que l'investissement dans les entreprises de développement pharmaceutique de stade initial, tout cela dans l'univers cannabinoïde. Nous continuons à croire dans l'avenir aussi bien de la botanique que de l'aspect pharmaceutique ; la croissance des actifs nets de l'entreprise l'année passée ne fait que renforcer notre confiance dans nos stratégies à long terme pour créer de la valeur pour les actionnaires. »

Medical Marijuana, Inc. a connu une croissance positive pendant 2016, à la fois avec les investissements de l'entreprise et les filiales détenues en totalité, notamment le développement à l'étranger, le dépôt de nouveaux brevets et marques, le remaniement de l'équipe de direction, de nouveaux accords de licence et des développements sans précédent dans la recherche clinique, à la fois pour les sociétés d'investissement de l'entreprise que pour son produit phare, le Real Scientific Hemp Oiltm (RSHOtm).

Données importantes et résultats du 4e trimestre et de l'exercice 2016

Au cours de 2016, Medical Marijuana, Inc., avec ses sociétés d'investissement et ses filiales, a obtenu les résultats et a connu les évènements significatifs suivants :

DONNÉES IMPORTANTES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS

1) AXIM Biotechnologies

Medical Marijuana, Inc. est un investisseur central dans AXIM Biotechnologies (OTC : AXIM) et détient 22 669 125 actions de la société de biotechnologie de recherche et développement de produits à base de cannabis. AXIM a connu une croissance significative et obtenu des résultats importants l'année passée ; le prix de l'action a par exemple atteint 8,70 $ au 31 décembre 2016, soit une augmentation de 2 618 % par rapport au 31 décembre 2015. Outre cette augmentation significative de la valeur, AXIM Biotechnologies a obtenu les résultats suivants :

Approbation d'un nouveau brevet par le Bureau américain des brevets et des marques de commerces (USPTO) pour son chewing-gum cannabinoïde couvrant le chewing-gum comme mécanisme de libération de tous les cannabinoïdes, dont le THC.

Présentation de 4 nouvelles demandes de brevets ? 62/328,467 pour son « chewing-gum au cannabinoïde et à la nicotine », 62/427,797 pour son « chewing-gum au cannabinoïde et à la gabapentine », 62/410,469 pour son « chewing-gum aux opioïdes et cannabinoïde », et 62/411,067 pour ses « suppositoires comprenant des cannabinoïdes ».

Le portefeuille de propriété intellectuelle d'AXIM comprend maintenant 11 demandes de brevet à différents stades d'approbation.

AXIM possède désormais 18 marques déposées nationalement et internationalement, avec 5 demandes en attente, toutes basées sur des produits formulés par AXIM.

AXIM a reçu des résultats pharmacocinétiques positifs concernant le CanChew Plus®, son chewing-gum au CBD. AXIM a également signé une lettre d'intention avec un important fabricant américain de principes pharmaceutiques actifs pour le développement d'un chewing-gum fonctionnel à base de dronabinol (THC synthétique).

AXIM a signé des contrats avec Quay Pharma au Royaume-Uni pour le développement et la fabrication de plusieurs nouveaux produits pharmaceutiques.

La société a également terminé une étude de validation de principe concernant son AX-1602, un produit dermatologique, chez des patients atteints de psoriasis et de dermite atopique à la Maurits Clinic, à La Haye, aux Pays-Bas.

AXIM est entré en phase de tests cliniques pour le traitement du syndrome du côlon irritable (SCI) avec le chewing-gum CanChew Plus® 50 mg CBD à l'université Wageningen des Pays-Bas avec 40 patients.

L'entreprise a également signé un accord d'achat de terrain pour la construction d'installations de recherche et développement et de fabrication avec la municipalité d'Almere, aux Pays-Bas.

AXIM a signé des contrats de distribution pour CanChew Plus® et MedChew® Rx avec Rafa Pharmaceuticals, pour la distribution en Israël.

AXIM a aussi signé un accord de distribution avec ICC (International Cannabis Corporation, ICC.V) pour la distribution de ses produits en Amérique du Sud.

Medical Marijuana, Inc. est l'investisseur d'origine dans AXIM Biotechnologies, et son prédécesseur CanChew Biotechnologies, LLC., et l'entreprise est enchantée de voir que ses investissements dans la société sont payants avec ces augmentations significatives.

2) Kannalife Sciences

Medical Marijuana, Inc. possède également 16,7% de la société de portefeuille Kannalife Sciences Inc., une entreprise de biotechnologie de phase finale engagée dans le développement pharmaceutique de nouveaux composés thérapeutiques à base de cannabinoïdes. Kannalife a reçu un accord de licence avec les instituts américains de santé (United States National Institutes of Health ? NIH) pour deux indications : (1) l'encéphalopathie hépatique (EH) et les traumatismes crâniens connus sous le nom de (2) encéphalopathie traumatique chronique (ETC). Outre ces accords de licence, Kannalife Sciences a obtenu les résultats suivants en 2016 :

Annonce d'un brevet sur un nouveau composé similaire au cannabidiol (CBD) intitulé KLS-13019 qui élimine les limitations du CBD pour s'apparenter davantage aux médicaments.

Des études ont prouvé que le KLS-13019 était 50 fois plus puissant et plus de 400 fois plus sûr que le CBD et présentait un profil permettant une biodisponibilité orale améliorée. Cette découverte scientifique derrière le KLS-13019 a été publiée par l'American Chemical Society.

Kannalife a reçu le tout premier permis que l'Office américain de lutte contre le trafic de drogue (DEA) a délivré à une entreprise basée aux États-Unis pour importer du cannabidiol pharmaceutique ; l'entreprise souhaite continuer les études de faisabilité pour aider à traiter l'HE et l'ETC. L'autorisation de recherche du NIH pour le traitement de l'ETC a également fait l'objet d'un important article par Sports Illustrated.

Kannalife a produit avec succès des formulations des produits pharmaceutiques à base de CBD et KLS-13019 à utiliser dans des programmes cliniques avec les partenaires de recherche contractuels, respectivement Catalent et Normaco.

Kannalife a progressé dans son plan de développement clinique avec la réalisation d'une étude de faisabilité à l'université Temple pour le traitement de l'encéphalopathie hépatique.

L'entreprise a également identifié et breveté 17 nouveaux composés semblables au cannabidiol.

Medical Marijuana, Inc. espère voir des avancées significatives dans les programmes de développement clinique de Kannalife Science dans un futur proche en cette année 2017, à l'aide des technologies exclusives de Kannalife et ses accords exclusifs avec les instituts américains de santé et la DEA.

AVANCÉES OPÉRATIONNELLES

Medical Marijuana, Inc. est un portefeuille d'investissement, tandis que son activité vise à supporter les investissements et les filiales de l'entreprise. Les investissements et les filiales de Medical Marijuana, Inc. ont connu une année d'expansion internationale et de développement de produit massifs en 2016.

1) HempMeds

HempMeds, filiale en propriété exclusive de Medical Marijuana, Inc., est la marque du portefeuille la plus connue des consommateurs et elle a vécu une année d'expansion massive et de croissance continue pour sa ligne de produits d'huile de chanvre au cannabidiol (CBD). Après avoir reçu la toute première autorisation d'importation du Brésil pour le Real Scientific Hemp Oiltm (RSHOtm) en 2014, HempMeds® a reçu les tout premiers permis d'importation pour ses produits RSHOtm et RSHO-Xtm des gouvernements fédéraux du Mexique et du Paraguay en 2016. De plus, HempMeds a obtenu les résultats suivants :

HempMeds a augmenté son activité de grossiste aux États- Unis de plus de 50 %

plus de 50 % Le produit étendard d'HempMeds sans THC, RSHO-Xtm, est devenu le premier produit au cannabis à recevoir une autorisation d'importation au Mexique par COFEPRIS, et il a été prescrit par la communauté médicale au Mexique pour le traitement de l'épilepsie, des douleurs chroniques, de la neuropathie diabétique et après un traitement chimiothérapique du cancer du sein.

Les produits HempMeds ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques dont une menée par le célèbre neurologue Saul Garza Morales sur 39 enfants présentant une épilepsie réfractaire au Mexique. Comme l'a expliqué le dr Garza lors d'une conférence de presse à Mexico , les résultats ont montré une réduction des crises chez 86 % des patients.

sur 39 enfants présentant une épilepsie réfractaire au Mexique. Comme l'a expliqué le dr Garza lors d'une conférence de presse à , les résultats ont montré une réduction des crises chez 86 % des patients. HempMeds a accueilli le tout premier colloque médical au Mexique consacré à expliquer aux professionnels médicaux les bénéfices du CBD et la manière appropriée de le prescrire.

HempMeds a connu la plus forte augmentation de son personnel de ventes aux États-Unis.

HempMeds a étendu la distribution dans d'autres pays latino-américains comme l'Argentine, le Paraguay , la Colombie et le Chili.

Medical Marijuana, Inc. et HempMeds espèrent utiliser une quantité significative de ressources à la fois pour l'expansion rapide de l'entreprise sur le marché latino-américain et pour de futurs plans de développement cliniques grâce aux produits de l'entreprise pour les traitements de différentes indications.

2) Kannaway

La filiale en propriété totale de Medical Marijuana, Inc. est la marque de marketing de premier plan du portefeuille et elle a connu une année de croissance massive et de revitalisation. Les revenus de Kannaway ont ainsi été multipliés par 10 sur un an. En plus de cette augmentation spectaculaire des ventes, Kannaway a obtenu les résultats suivants :

Kannaway a nommé des leaders clés dans des postes de direction, notamment le nouveau PDG Blake Schroeder et le nouveau président Brad Tayles .

. Kannaway a porté le nombre de ses ambassadeurs de marque de moins de 1 000 l'année dernière à plus de 5 000 au 31 décembre 2016.

Kannaway a multiplié sa base de clientèle déjà substantielle par 5.

Kannaway a revitalisé et rafraîchi son image de marque avec l'introduction d'un nouveau site web, de nouveaux emballages et de nouveaux matériaux promotionnels, la sortie d'une nouvelle vidéo corporative et l'organisation de nombreux évènements dans tout le pays.

Kannaway, filiale détenue totalement par Medical Marijuana, Inc., est l'entreprise à la plus forte croissance dans l'espace de vente directe de cannabis avec des prévisions de croissance exponentielle pour le futur.

DONNÉES IMPORTANTES DU SECTEUR

Medical Marijuana, Inc. s'est réjoui des réformes législatives du secteur du cannabis l'année dernière. Parmi ces événements importants du secteur :

Quatre États américains ont légalisé les programmes de marijuana médicale et quatre autres ont légalisé l'usage récréatif de la marijuana pour les adultes, ce qui porte à 28 le nombre d'États plus le District de Columbia comptant un certain type de législation sur la marijuana médicale et 44 États si l'on inclut les lois concernant uniquement le CBD.

comptant un certain type de législation sur la marijuana médicale et 44 États si l'on inclut les lois concernant uniquement le CBD. De par le monde, les réformes législatives concernant le cannabis ont concerné 14 pays qui s'ajoutent au nombre croissant de pays qui adoptent des lois pour refléter la volonté des populations et permettre à ceux qui en ont besoin d'accéder au cannabis médical.

Le secteur du cannabis aux États-Unis a bondi jusqu'à 6,7 milliards de dollars l'année dernière et devrait atteindre les 50 milliards en 2026.

RÉSULTATS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 2016

Situation de trésorerie : les espèces et les valeurs en espèces au 31 décembre 2016 s'élevaient à 1 109 884 $ -- comparé aux 240 993 $ du 31 décembre 2015.

Résultat étendu net : pour l'exercice clôturant le 31 décembre 2016, Medical Marijuana, Inc. avait un résultat étendu net de 171 387 975 $ de ses activités d'investissement, comparé aux 20 603 756 $ pour l'exercice terminant le 31 décembre 2015, soit une augmentation de 731 %.

Recettes trimestrielles : les recettes ont augmenté en 2016 de 66 % entre le premier et le quatrième trimestres. Cette croissance des recettes devrait continuer en 2017.

Recettes annuelles : pour l'exercice terminant le 31 décembre 2016, Medical Marijuana, Inc. a présenté des recettes de 8 003 943 $ des ventes des produits de l'entreprise, comparé aux recettes de 9 215 366 $ pour l'exercice terminant le 31 décembre 2015.

À propos de Medical Marijuana, Inc.

Notre mission est d'être le principal innovateur du secteur du cannabis et de la marijuana, en tirant profit de notre équipe de professionnels pour nous procurer, évaluer et acquérir des entreprises et des produits à valeur ajoutée, tout en leur permettant de conserver leur intégrité et leur esprit d'entreprise. Nous nous efforçons de sensibiliser notre secteur, de développer des entreprises respectueuses de l'environnement et durables sur le plan économique, tout en augmentant la valeur pour les actionnaires. Pour en savoir plus sur les sociétés de portefeuille et d'investissement de Medical Marijuana, Inc., consulter www.medicalmarijuanainc.com.

