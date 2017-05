Heidrick & Struggles lance le podcast du leadership







LONDRES, 4 mai 2017 /PRNewswire/-- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), fournisseur dominant à l'échelle mondiale le recrutement de cadres, l'expertise en leadership et le façonnage de la culture, lance un nouveau canal pour podcasts, The Heidrick & Struggles Leadership Podcast.

Dans la première série de podcasts, les consultants de Heidrick & Struggles sont en discussion avec les dirigeants et les innovateurs d'entreprises qui se situent au carrefour entre l'industrie et la technologie.

Dans « Dubai to Abu Dhabi in 12 minutes » (De Dubaï à Abu Dhabi en 12 minutes), Jamie Page, associé directeur général régional pour l'Europe et l'Afrique de la Pratique industrielle, est rejoint par Nick Earle, Premier vice-président pour les opérations mondiales de terrain et le marketing chez Hyperloop One. Décrite par Elon Musk comme un croisement entre 'un Concorde, un canon à rails et une table de hockey sur coussin d'air', la société a été créée afin de contester chaque convention de transit de masse avec la capacité de déplacer des marchandises et des personnes en toute sécurité, rapidement, à la demande et directement depuis leur origine jusqu'à leur destination.

« Chaque jour, nous avons le privilège de parler à des gens fascinants, qui définissent l'avenir grâce à leur leadership et leur vision », a constaté Page. « Les auditeurs pourront désormais obtenir des données précieuses sur la façon dont Hyperloop One est en train de transformer l'industrie des transports et de modifier ainsi la façon dont des millions vivent et travaillent. »

Cette nouvelle série de podcasts examine le lien entre les entreprises, la culture des organisations et les talents à travers des conversations avec certains des penseurs les plus novateurs et les plus provocants, parmi lesquels des cadres supérieurs, des universitaires de renom et des influenceurs d'opinion.

Lancé le 3 mai, le podcast est disponibleici via iTunes, ainsi que sur le site web de Heidrick & Struggles et d'autres distributeurs de podcasts.

À propos de Heidrick & Struggles :

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins en cadres et dirigeants de talent d'organisations de premier rang mondial et se positionne comme le premier prestataire de services de conseil auprès des entreprises pour leur leadership, la définition de leur culture et le recrutement de leurs cadres supérieurs. Heidrick & Struggles est depuis plus de 60 ans un pionnier de la profession du recrutement de cadres. Aujourd'hui, la société est un conseiller de confiance, et en fournissant des solutions intégrées de leadership, elle aide ses clients à changer le monde, une équipe de leadership à la fois. www.heidrick.com.

