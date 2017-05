Informatique durable : HP rejoint Dell et Lenovo en proposant des ordinateurs portables TCO Certified







La marque d'informatique HP a rejoint Dell et Lenovo en obtenant la certification de durabilité TCO Certified pour une gamme d'ordinateurs portables, offrant aux acheteurs de matériel informatique davantage de choix en matière d'appareils électroniques qui sont vérifiés de manière indépendante en termes de responsabilité sociale et environnementale.

L'augmentation du nombre de modèles certifiés de Dell, HP et Lenovo, les trois plus grandes marques au monde en termes de vente de PC, reflète la demande croissante de la part des acheteurs de matériel informatique souhaitant des produits qui respectent une norme de durabilité plus élevée. Cela signifie couvrir non seulement le produit, mais aussi les conditions de travail au sein de la chaîne d'approvisionnement dans laquelle il est fabriqué.

« Quand les acheteurs agissent, l'industrie écoute. En utilisant TCO Certified comme outil d'achat, les entreprises envoient un message clair aux constructeurs informatiques concernant l'importance de la durabilité », a déclaré Sören Enholm, PDG de TCO Development. « Ensemble, HP, Dell et Lenovo représentent une portion majeure du marché de l'informatique professionnel et en certifiant davantage d'ordinateurs portables, ces marques renforcent leur engagement à répondre à cette demande et à créer un écosystème informatique plus responsable et durable. »

Recherchez des modèles d'ordinateurs portables certifiés dans le moteur de recherche de produits TCO Certified.

En tant que certification indépendante, TCO Certified qualifie uniquement les produits qui ont été vérifiés de manière indépendante comme remplissant tous les critères aux niveaux du produit, de l'usine et de la marque. Les critères clés couvrent le contenu dangereux, l'efficacité énergétique, la durée de vie du produit, le minéraux des conflits et la responsabilité sociale dans la chaîne d'approvisionnement au niveau de la fabrication.

L'évaluation pré et post-certification inclut des tests sur les produits, la vérification de la conformité des usines à un code de conduite, ainsi que la responsabilité d'entreprise de la marque pour les conditions au sein de la chaîne d'approvisionnement.

M. Enholm a conclu : « Davantage d'acheteurs accordent aujourd'hui une priorité plus importante à la responsabilité dans la chaîne d'approvisionnement lorsqu'ils achètent des produits informatiques et cherchent la vérification indépendante et à plusieurs niveaux qu'offre TCO Certified. Plus les acheteurs utilisent TCO Certified, plus nous verrons d'améliorations. »

Lisez notre dernier rapport de progrès Impacts and Insights.

À propos de TCO Certified

TCO Certified est un label de certification de durabilité pour les produits informatiques, aidant les entreprises du monde entier à faire des choix responsables concernant leurs produits. Depuis 25 ans, nous fournissons des solutions visant à réduire les risques et à relever les défis de durabilité liés aux appareils électroniques. TCO Certified intègre des critères de cycle de vie pour la responsabilité environnementale et sociale. La vérification indépendante de la conformité des produits, des usines et des propriétaires de marques, avant et après la certification, est intégrée.

