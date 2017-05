Planview fait progresser la gestion du travail collaboratif avec de nouveaux espaces de travail de Projectplace adaptés à toutes les organisations du travail en équipe







L'ajout d'espaces de travail pour équipes et pour la gestion de projets fournit aux entreprises la flexibilité de travailler comment, où et quand elles le veulent

AUSTIN, Texas, 4 mai 2017 /PRNewswire/ -- En entreprise, les équipes ont des approches et des façons de faciliter le travail différentes. Avec l'ajout de nouveaux espaces de travail pour équipes et par gestion de projets Projectplace® de Planview® est la première solution à répondre à tous les types de travail dans une seule solution collaborative de gestion du travail, de la collaboration d'équipe, à l'organisation des tâches de projets en passant par les feuilles de route.

Projectplace aide toute personne qui gère des projets à collaborer et à communiquer entre les équipes, peu importe leur fonctionnement, en particulier les gestionnaires de projets« occasionnels ».

Projectplace simplifie l'interaction entre les activités de gestion des projets traditionnels, les fiches Kanban et les cartes de tâches pour relier directement la planification avec l'exécution, et surveiller les tâches, les activités et les objectifs dans une seule et même expérience consolidée.

Désormais disponible, Projectplace comporte trois espaces de travail fonctionnels qui conviennent à toutes les manières dont les membres d'une équipe organisent leur travail :

Espaces de travail pour les équipes - pour planifier, hiérarchiser et mettre en oeuvre des étapes, et pour que davantage de travail soit effectué grâce à une simple vue d'ensemble consolidée de l'équipe

Espaces de travail par feuille de route - pour visualiser et organiser le travail par thèmes ou campagnes

Espaces de travail par projets - pour planifier, exécuter et collaborer sur un travail structuré dans un calendrier

« Les espaces de travail pour les équipes et par feuilles de route sont des ajouts appréciés aux fonctionnalités de Projectplace, en particulier pour nos équipes marketing et opérationnelles », a déclaré Brian Tharp, directeur de la gestion du portefeuille (PMO Manager) chez Mentor de Graphics IT. « L'équipe de Planview comprend notre façon de travailler, au niveau des équipes opérationnelles comme des dirigeants de l'entreprise Cette annonce représente une nouvelle façon de faire les choses, avec une flexibilité qui peut être étendue à toute organisation. »

Vous pouvez voir le résumé de deux minutes des innovations de ProjectPlace : what's new.

« Les organisations ont différentes façons de collaborer et elles ne veulent pas seulement des outils, mais une solution qui en fasse plus », a déclaré Jason Morio, director of product management de Planview. « En travaillant en partenariat avec nos clients à travers notre programme Inner Circle, nous avons développé les nouveaux espaces pour les équipes et par feuilles de route au sein de Projectplace pour répondre à toutes les façons dont ils veulent collaborer, indépendamment de la façon et du lieu où ils travaillent. »

Visualiser par thèmes avec les espaces de travail par feuille de route

Les espaces de travail par feuilles de route permettent aux équipes d'organiser le travail par thèmes dans un horizon de planification. Les équipes de marketing peuvent structurer le travail autour des campagnes. Les équipes de développement de produits peuvent organiser le travail en fonction des priorités de la feuille de route. Les équipes logicielles peuvent planifier et afficher les éléments du travail par thèmes d'application.

Les espaces de travail pour les équipes éliminent les changements d'application



Dans le nouvel espace de travail pour les équipes, celles-ci peuvent facilement hiérarchiser, déléguer et mettre à jour l'état du travail au sein de l'équipe collective. Les gestionnaires peuvent voir la charge de travail de chaque membre de l'équipe et prévoir les potentiels goulots d'étranglement.

Avec la collaboration, la communication, la gestion du travail et la hiérarchisation disponibles avec une seule et même expérience, la taxe sur la productivité provoquée par un constant changement des applications est éliminée et les équipes peuvent s'atteler à faire le travail au lieu de rechercher l'information.

Pour commencer dès à présent à pouvoir en faire plus, inscrivez-vous pour bénéficier d'un essai libre et gratuit.

