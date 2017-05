LetterOne annonce la nomination de Karl-Heinz Holland, ancien PDG de Lidl, au sein du comité consultatif de L1 Retail, et de Michael Casey, ancien directeur général chez Goldman Sachs, au poste de partenaire d'investissement sénior chez L1 Retail







LONDRES, May 4, 2017 /PRNewswire/ --

LetterOne (L1), société d'investissement internationale basée au Luxembourg, a annoncé aujourd'hui la nomination de Karl-Heinz Holland au sein du comité consultatif de L1 Retail avec effet immédiat.

L1 Retail, la nouvelle filiale de L1 spécialisée dans les investissements dans le commerce de détail et basée au Royaume-Uni, a été lancée en décembre de l'année dernière. Celle-ci vise à investir jusqu'à 3 milliards USD dans un petit nombre de placements en actions à long terme dans des magasins de détail ayant le potentiel de devenir des leaders dans leurs marchés et segments, initialement en Europe et sur les marchés émergents.

Pendant six ans, M. Holland a occupé le poste de PDG de Lidl Group, le pionnier allemand de la grande distribution alimentaire. Ce dernier est à la base de l'expansion de Lidl à travers l'Europe et a fait de l'entreprise l'un des principaux acteurs de la grande distribution alimentaire à travers le continent. Au cours de ses 23 années de carrière chez Lidl, M. Holland a été responsable des achats, du marketing et de la logistique internationale avant sa nomination au poste de PDG en 2008.

Il a acquis une vaste expertise et une riche expérience de leadership dans le secteur de la vente au détail au plan international. Il est actuellement président du conseil d'administration de DSD-Duales System Holding GmbH & Co. KG, ainsi que membre du conseil de surveillance de Zooplus AG.

L1 Retail a nommé un comité consultatif de leaders et de spécialistes de la vente de détail de renommée internationale, qui sont profondément impliqués dans le soutien de son équipe d'investissement et apportent un éventail de compétences de carrure internationale.

Karl-Heinz Holland rejoint Clive Humby, l'un des fondateurs de dunnhumby (qui fait aujourd'hui partie de Tesco) et John Walden, l'ancien PDG de Home Retail Group, au sein du comité consultatif de L1 Retail. M. Humby a été un pionnier de l'utilisation des données dans les organisations de vente au détail bien avant l'existence des « Big Data ». Ce dernier joue un rôle de premier plan dans le secteur de la vente au détail multicanal axée sur le consommateur depuis plus de 20 ans.

S'exprimant sur la nomination de M. Holland, Stephan DuCharme, directeur associé chez L1 Retail, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accueillir Karl-Heinz au sein du comité consultatif de L1 Retail et travaillons déjà en étroite collaboration avec lui. Nous tirons parti de nos solides antécédents collectifs dans le secteur de la vente au détail pour investir dans, et aider à développer la prochaine génération de détaillants au niveau international. »

S'exprimant à propos de sa nomination, M. Holland a commenté :

« Je suis enthousiasmé par la possibilité d'apporter mon soutien et de collaborer avec les équipes d'investissement et la direction. C'est un plaisir de travailler de nouveau avec d'autres détaillants. J'adhère entièrement à cette approche à long terme visant à établir des entreprises et concepts de vente au détail florissants et durables. Je suis impatient de faire partie d'un groupe qui aide à façonner les prochaines stars de la vente au détail du 21[e] siècle. »

L1 Retail a également le plaisir d'annoncer que Michael Casey a rejoint son équipe en tant que partenaire d'investissement sénior.

Michael Casey assumera la responsabilité globale de la direction de l'exécution des ordres répondant à Stephan DuCharme, directeur associé, y compris la formation et l'exécution de la stratégie d'investissement de L1 Retail à travers le spectre de la vente au détail en ligne et hors ligne.

Avant de rejoindre L1 Retail, M. Casey occupait le poste de directeur général chez Goldman Sachs, où il était responsable du secteur de la vente au détail au sein de la région EMEA. Au cours de sa carrière chez Goldman Sachs, il a dirigé de nombreuses transactions de fusion et acquisition et de marchés de capitaux dans le secteur de la vente au détail. M. Casey a notamment occupé les postes de directeur général au sein du groupe consultatif britannique de Goldman Sachs et celui de responsable de la stratégie chez Accenture.

L1 Retail envisage actuellement de réaliser des investissements dans divers segments de la vente au détail, parmi lesquels la vente de produits alimentaires, de santé et de beauté, ainsi que des concepts de vente au détail spécialisés pouvant être déployés à l'échelle internationale et basés sur l'analyse des données et les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 02:00 et diffusé par :