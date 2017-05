New Tinxs lance Linxs, le routeur mobile le plus intelligent au monde







BRUGES, Belgique, May 4, 2017 /PRNewswire/ --

L'appareil révolutionnaire est livré avec une dizaine de capteurs intégrés pour une multitude d'applications dans l'Internet des Objets « IdO »

New Tinxs, incubateur de technologies industrielles 4.0 et l'important fournisseur européen de « Wi-Fi gratuit », a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau appareil révolutionnaire : un routeur mobile de classe entreprise et un hub de capteurs « IdO » tout-en-un.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/495617/New_Tinxs_Linxs.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/495618/New_Tinxs_Mobile_Router.jpg )



Gery Pollet, PDG de New Tinxs, se souvient : « Depuis l'an dernier, nos clients entreprises sont de plus en plus nombreux à nous faire la demande d'un routeur mobile compact et abordable qui, en plus du support les dernières normes LTE/4G et Wi-Fi, offrirait une compatibilité intégrée avec un ou plusieurs capteurs « IdO ».Ils souhaitaient une sécurité de classe entreprise, mais sans les gênes et les coûts associés aux appareils typiques de qualité professionnelle. Après une étude de marché, il est apparu qu'aucun appareil ne répondait à ces caractéristiques. C'est pourquoi nous avons développé notre propre dispositif. Voilà comment Linxs a vu le jour . »

La technologie derrière Linxs est révolutionnaire : en plus de la connexion LTE/4G, internet fixe et mobile, du Wi-Fi et du Bluetooth, l'appareil propose également plus de 10 capteurs intégrés et la possibilité de connecter d'autres capteurs par USB ou Bluetooth. De plus, Linxs possède toutes les spécifications requises pour ajouter des applications d'entreprise. Linxs est basé sur un système d'exploitation OpenSource Linux et prend en charge d'autres fonctionnalités d'entreprise, telles que la gestion d'appareil à distance, plusieurs SSID et VPN, ainsi que les dernières derniers standards de sécurisation.

Koen de Mol, directeur technique de New Tinxs, explique : « Imaginez que vous êtes une société de médias. Grâce à Linxs, vous pouvez fournir un Wi-Fi client aux abribus et mesurer la qualité de l'air de la ville en même temps. Un fabricant peut maintenant effectuer une maintenance prévisionnelle. Une compagnie d'assurance peut utiliser Linxs pour réduire les risques en surveillant le comportement des conducteurs, créer des programmes de récompenses et la promotion du Wi-Fi embarqué. Avec Linxs, vous avez tout ce dont vous avez besoin, directement dans la paume de votre main. »

Linxs a été mis au point en étroite collaboration avec imec, le centre de recherche et d'innovation leader mondial en nanoélectronique et technologies numériques (http://www.imec.be).Le module « Wi-Fi gratuit » de Linxs s'appuie sur Aptilo SMP, la solution n°1 au monde pour le Wi-Fi à grande échelle (http://www.aptilo.com).

Soyez connecté. Linxs est élégant, puissant et abordable. Et il peut être pré-commandé dès aujourd'hui sur http://www.linxs.io. Livraison de Linxs au 4e trimestre 2017.

À PROPOS DE NEW TINXS :

New Tinxs est un incubateur de technologies industrielles 4.0. Nous transformons des idées et des concepts en produits et services révolutionnaires qui améliorent la façon dont nous communiquons. En mettant l'accent sur la création innovante des appareils « IdO » personnalisés et de puissants services de plateformes dans le cloud, nous éliminons les barrières entre les personnes, les machines et les systèmes afin de créer un monde plus intelligent et plus petit.

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 01:30 et diffusé par :