La Banque HSBC Canada publie ses résultats financiers du premier trimestre de 2017







VANCOUVER, le 3 mai 2017 /CNW/ -

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat du trimestre clos le 31 mars 2017 s'est situé à 243 M$.

Le bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire s'est chiffré à 177 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2017.

Le rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire a été de 15,4 % pour le trimestre clos le 31 mars 2017.

Le ratio d'efficience s'est établi à 61,5 % pour le trimestre clos le 31 mars 2017.

Le total de l'actif se chiffrait à 95,7 G$ au 31 mars 2017.

Au 31 mars 2017, le ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 s'établissait à 10,6 %, le ratio du capital de catégorie 1 se situait à 12,6 % et le ratio du capital total était de 13,5 %.

Les abréviations « M$ » et « G$ » signifient millions et milliards de dollars canadiens, respectivement.

Banque HSBC Canada

Commentaire financier

Aperçu

La Banque HSBC Canada a dégagé un bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat de 243 M$ au premier trimestre de 2017, ce qui représente une hausse de 85 M$, ou 54 %, par rapport à celui du premier trimestre de 2016. Cette hausse a résulté des reprises sur pertes de valeur liées aux prêts rendues possibles par l'amélioration de la qualité du crédit dans le secteur pétrolier et gazier, alors qu'un an plus tôt des pertes de valeur élevées avaient été constatées. Ce facteur a été atténué par une diminution de 25 M$ des produits de négociation étant donné que, dans l'exercice précédent, des variations favorables des ajustements d'évaluation de crédit et de débit et de l'ajustement de la juste valeur lié au financement de contrats dérivés avaient été enregistrées.

Le secteur des services aux entreprises s'efforce toujours de rehausser et de simplifier son modèle de prestation de services ainsi que d'améliorer sa productivité, l'objectif étant d'en faire bénéficier sa clientèle et ses employés. Nous continuons d'axer nos efforts sur les services bancaires des filiales internationales, car il s'agit là d'un moteur de croissance dans des corridors commerciaux stratégiques, et nous tirons parti de nos plateformes mondiales de produits destinés au commerce et de produits de gestion de la trésorerie pour recruter de nouveaux clients et générer des produits de commissions.

Le secteur des services bancaires internationaux et marchés a accru ses produits de commissions grâce à l'intensification de ses activités de prestation de services-conseils et de prise ferme depuis le début de l'exercice, tirant ainsi parti du réseau mondial de la HSBC afin d'aider ses clients.

Le secteur des services bancaires de détail et gestion de patrimoine a, au premier trimestre de 2017, tiré parti de la croissance de ses actifs sous gestion.

En guise de commentaire sur les résultats, Sandra Stuart, présidente et chef de la direction de la Banque HSBC Canada, a fait la déclaration suivante :

« Au premier trimestre de 2017, le bénéfice avant impôt de la Banque HSBC Canada a dépassé de 54 % celui de la même période de 2016, ce qui a découlé surtout de grandes améliorations dans le secteur du pétrole et du gaz. Ces améliorations ont permis une reprise nette sur les provisions pour pertes sur prêts et ont été un facteur déterminant dans la hausse de 243 % du bénéfice avant impôt du secteur des services aux entreprises. Dans le secteur des services bancaires internationaux et marchés, même si, en regard de celui dégagé un an plus tôt, le bénéfice avant impôt s'est comprimé de 42 % à cause d'ajustements d'évaluation de crédit défavorables, le volume des dépôts et les commissions générées par la prestation de services?conseils et la prise ferme de titres d'emprunt ont augmenté. Pour ce qui est du secteur des services bancaires de détail et gestion de patrimoine, les mesures de compression des coûts et la diminution des pertes de valeur liées aux prêts se sont traduites par une hausse de 110 % du bénéfice avant impôt. Le Canada est un endroit par excellence pour mener des affaires, et nous continuons d'investir de fortes sommes afin d'y assurer notre croissance. Au premier trimestre, nous avons renforcé notre présence sur des marchés clés en embauchant de nouveaux employés des secteurs des services aux entreprises et des services bancaires internationaux et marchés, nous avons continué de simplifier nos produits et nos solutions bancaires et de les rendre encore plus sécuritaires pour nos clients, en dotant notamment nos services bancaires mobiles de l'identification biométrique, et nous avons travaillé en vue du lancement d'autres innovations dans le secteur des services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Nous avons encore investi dans des initiatives visant l'amélioration de l'efficience ainsi que dans les ressources et méthodes de gestion des risques et de conformité, notre objectif étant de protéger nos clients, nos activités et le système financier. »

Analyse des résultats financiers consolidés du premier trimestre de 2017

Les produits d'intérêts nets du premier trimestre de 2017 ont peu changé en regard de ce qu'ils étaient il y a un an, s'établissant ainsi à 282 M$, en hausse de 1 M$.

Les produits de commissions nets du premier trimestre de 2017 n'ont que peu varié en regard de ceux de la même période de 2016 et se sont situés à 160 M$, ayant diminué de 1 M$, ou 1 %.

Les produits de négociation nets du premier trimestre de 2017 se sont chiffrés à 31 M$, en baisse de 36 M$, ou 54 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au premier trimestre de 2016, les ajustements d'évaluation de crédit et de débit ainsi que l'ajustement de la juste valeur lié au financement avaient affiché des variations favorables de 25 M$ en raison du resserrement des écarts de taux des clients et des écarts de taux propres à la banque. En outre, une baisse de 13 M$ des activités de négociation a été enregistrée en raison du perfectionnement de la méthode d'évaluation utilisée à l'exercice précédent et de la réduction des produits tirés des bons du Trésor et des autres produits de négociation dans le trimestre à l'étude.

Les profits diminués des pertes liés aux placements financiers ont été de 18 M$ pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente une baisse de 3 M$, ou 14 %, comparativement à ce qu'ils étaient un an plus tôt. Le rééquilibrage continu des actifs liquides de la banque a généré des profits à la vente de titres de créance disponibles à la vente.

Les charges nettes liées aux instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur du premier trimestre de 2017 se sont chiffrées à 3 M$, comparativement à 1 M$ pour le trimestre correspondant de 2016. Les charges nettes liées aux instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur ont découlé du rétrécissement des écarts de taux propres à la banque.

Les autres produits d'exploitation ont atteint 18 M$ au premier trimestre de 2017, affichant une hausse de 3 M$, ou 20 %, comparativement à ceux du premier trimestre de 2016. Cette augmentation a résulté principalement de l'intensification des activités menées auprès d'autres entités du Groupe.

Les reprises sur pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit se sont chiffrées à 49 M$ pour le premier trimestre de 2017, ce qui signale une variation de 134 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2016. La reprise nette enregistrée en regard du premier trimestre de 2016 reflète principalement de meilleures conditions économiques, et ce, surtout dans le secteur pétrolier et gazier, ce qui a donné lieu à une hausse de la valeur des garanties et à l'amélioration de la qualité du crédit. Les pertes de valeur liées aux prêts avaient été élevées au premier trimestre de 2016 à cause de la dégradation du crédit de comptes spécifiques du portefeuille du secteur pétrolier et gazier.

Le total des charges d'exploitation du premier trimestre de 2017 s'est élevé à 311 M$, ce qui représente une augmentation de 10 M$, ou 3 %, en comparaison de ce qu'il était au trimestre correspondant de 2016. Cette augmentation est imputable aux dépenses stratégiques qui ont été engagées pour réduire les coûts dans l'avenir.

La quote-part du bénéfice d'entreprises associées pour le premier trimestre de 2017 a représenté une perte de 1 M$, alors qu'aucune perte ni aucun gain n'avait été constaté à la période correspondante de l'exercice précédent.

Charge d'impôt sur le résultat. Pour le premier trimestre de 2017, le taux d'imposition effectif a été de 23 %, comparativement à 27 % un an plus tôt, en raison d'un ajustement de la charge d'impôt sur le résultat d'exercices antérieurs.



Résultats des secteurs d'activité pour le premier trimestre de 2017

Services aux entreprises

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat du premier trimestre de 2017 s'est chiffré à 161 M$, ayant augmenté de 114 M$, ou 243 %, en regard de celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette augmentation a découlé essentiellement de la réduction des pertes de valeur liées aux prêts, ce qui s'explique surtout par l'amélioration de la qualité du crédit dans le secteur pétrolier et gazier. Ce facteur a été annulé en partie par la diminution des produits qu'a engendrée la contraction des soldes de prêts ainsi que par l'augmentation des charges d'intérêts sur les emprunts à long terme.

Services bancaires internationaux et marchés

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat du premier trimestre de 2017 s'est chiffré à 40 M$, ayant diminué de 29 M$, ou 42 %, en regard de celui du premier trimestre de 2016. La baisse est imputable aux produits de négociation qu'avaient générés, à l'exercice précédent, des variations favorables de l'ajustement d'évaluation de crédit et de l'ajustement de la juste valeur lié au financement par suite du resserrement des écarts de taux des clients et des écarts de taux propres à la banque. Ce facteur a été neutralisé en partie par le fait que les activités de prestation de services-conseils et de prise ferme de titres d'emprunt ont généré des revenus plus élevés.

Services bancaires de détail et gestion de patrimoine

Au premier trimestre de 2017, le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat attribuable aux activités poursuivies (ce qui exclut le portefeuille de prêts à la consommation en voie de liquidation) a totalisé 16 M$, ayant progressé de 11 M$, ou 220 %, par rapport à celui du trimestre correspondant de 2016. Cette progression est imputable à la baisse des charges d'exploitation provenant essentiellement des mesures de compression des coûts ainsi qu'à la baisse des pertes de valeur liées aux prêts en raison d'une reprise sur les comptes de correction de valeur évalués collectivement au cours de la période considérée. Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat attribuable au portefeuille de prêts à la consommation en voie de liquidation a totalisé 5 M$ au premier trimestre de 2017, soit le même montant qu'un an plus tôt. La baisse des produits engendrée la liquidation continue de ce portefeuille a été compensée par une reprise sur les comptes de correction de valeur évalués collectivement.

Centre général

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat du premier trimestre de 2017 s'est chiffré à 21 M$, ayant diminué de 11 M$, ou 34 %, en regard de celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette diminution s'explique par l'accroissement des charges d'exploitation en raison des investissements dans des initiatives de rationalisation, ce qui a été atténué par la hausse des produits d'intérêts nets imputable à la gestion du bilan, les rendements générés par les placements financiers s'étant améliorés. La banque réalise des profits et pertes liés aux placements financiers lorsqu'elle procède à des cessions de placements financiers disponibles à la vente.

Dividendes

Au cours du premier trimestre de 2017, la banque a déclaré et versé des dividendes d'un montant de 47 M$ sur ses actions ordinaires, ce qui représente 1 M$ de moins qu'au trimestre correspondant de 2016. Des dividendes trimestriels réguliers de 0,31875 $, 0,3125 $ et 0,25 $ ont été déclarés, respectivement, sur les actions privilégiées de catégorie 1 de séries C, D et G de la banque. Les montants par action de ces dividendes seront versés le 30 juin 2017 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2017.

Renseignements relatifs à la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Canada est un marché prioritaire pour le Groupe HSBC, lequel est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde, ses actifs totalisant 2 416 G$ US au 31 mars 2017. Il sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition un réseau international constitué d'environ 4 000 bureaux répartis dans 70 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui sont reliés entre eux grâce à des technologies de pointe.

Un exemplaire du rapport intermédiaire du premier trimestre de 2017 de la Banque HSBC Canada sera acheminé aux actionnaires en mai 2017.

Banque HSBC Canada Sommaire



(en M$, sauf indication contraire) Trimestre clos le

31 mars 2017 31 mars 2016

Performance financière de la période



Total du résultat d'exploitation 506 544

Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 243 158

Bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire 177 106

Bénéfice de base par action ordinaire ($) 0,35 0,21





Ratios de performance (%)1





Ratios de rendement (%)1





Rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire 15,4 9,4

Rendement après impôt de la moyenne du total de l'actif 0,76 0,46

Rendement avant impôt de la moyenne des actifs pondérés en fonction des risques2 2,3 1,5





Ratios de couverture du crédit (%)1

Pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage du total du résultat d'exploitation s. o. 15,6

Pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage de la moyenne du montant brut des avances à des clients et







des acceptations s. o. 0,7

Total des comptes de correction de valeur en pourcentage des prêts douteux et acceptations à la clôture de







la période 60,7 74,3





Ratios d'efficience et de la composition des produits (%)1



Ratio d'efficience 61,5 55,3

Ratio d'efficience ajusté 61,1 55,2

En pourcentage du total du résultat d'exploitation







- Produits d'intérêts nets 55,7 51,7



- Produits de commissions nets 31,6 29,6



- Produits de négociation nets 6,1 12,3



À la clôture de la période

31 mars 2017 31 décembre 2016 Situation financière à la clôture de la période



Prêts et avances à des clients 46 967 46 907

Comptes des clients 54 283 56 674

Ratio des avances à des clients en pourcentage des comptes des clients (%)1 86,5 82,8

Capitaux propres attribuables aux actionnaires 5 581 5 415

Moyenne du total des capitaux propres attribuables aux actionnaires en pourcentage de la moyenne du total







de l'actif (%)1 5,8 5,7





Mesures du capital2



Ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 (%) 10,6 10,5

Ratio du capital de catégorie 1 (%) 12,6 12,5

Ratio du capital total (%) 13,5 13,5

Ratio du capital total (%) 4,8 4,7

Actifs pondérés en fonction des risques 42 921 42 005





1 Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » figurant dans le rapport de gestion pour une description des mesures financières non conformes aux IFRS.



2 La banque évalue l'adéquation de ses fonds propres en fonction de normes issues des lignes directrices émises par le BSIF conformément aux cadres d'adéquation des fonds propres de Bâle III.

Banque HSBC Canada État consolidé du résultat net (non audité)



(montants en M$, sauf les montants par action) Trimestre clos le

31 mars 2017

31 mars 2016







Produits d'intérêts 451

418 Charges d'intérêts (169)

(137) Produits d'intérêts nets 282

281







Produits de commissions 177

178 Charges de commissions (17)

(17) Produits de commissions nets 160

161







Produits de négociation, à l'exclusion des produits d'intérêts nets 26

62 Produits d'intérêts nets sur les activités de négociation 5

5 Produits de négociation nets 31

67







(Charges)/produits nets liés aux instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur (3)

(1) Profits diminués des pertes liés aux placements financiers 18

21 Autres produits d'exploitation 18

15 Total du résultat d'exploitation 506

544 Reprises sur pertes de valeur/(pertes de valeur) liées aux prêts et autres provisions relatives au risque







de crédit 49

(85) Résultat d'exploitation net 555

459







Rémunération et avantages du personnel (181)

(169) Charges générales et administratives (121)

(122) Amortissement des immobilisations corporelles (7)

(7) Amortissement et pertes de valeur des immobilisations incorporelles (2)

(3) Total des charges d'exploitation (311)

(301)







Bénéfice d'exploitation 244

158 Quote-part (de la perte)/du bénéfice d'entreprises associées (1)

-- Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 243

158 Charge d'impôt sur le résultat (57)

(43) Bénéfice de la période 186

115







Bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire 177

106 Bénéfice attribuable aux détenteurs d'actions privilégiées 9

9 Bénéfice attribuable aux actionnaires 186

115







Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation (en milliers) 498 668

498 668 Bénéfice de base par action ordinaire ($) 0,35

0,21





Banque HSBC Canada Bilan consolidé (non audité)







(montants en M$) 31 mars 2017

31 décembre 2016







ACTIF













Trésorerie et soldes détenus dans la banque centrale 57

66 Effets en cours de compensation auprès d'autres banques 32

58 Actifs détenus à des fins de transaction 9 158

6 288 Dérivés 3 061

3 850 Prêts et avances à des banques 891

1 071 Prêts et avances à des clients 46 967

46 907 Conventions de revente non détenues à des fins de transaction 7 068

5 938 Placements financiers 22 825

25 231 Autres actifs 888

447 Paiements anticipés et produits à recevoir 221

186 Engagements de clients en contrepartie d'acceptations 4 254

4 322 Immobilisations corporelles 101

104 Goodwill et immobilisations incorporelles 74

70 Impôt différé 117

119 Total de l'actif 95 714

94 657







PASSIF ET CAPITAUX PROPRES













Passif





Dépôts effectués par des banques 930

946 Comptes des clients 54 283

56 674 Conventions de rachat non détenues à des fins de transaction 7 700

4 345 Effets en transit vers d'autres banques 236

82 Passifs détenus à des fins de transaction 5 438

3 784 Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur 400

403 Dérivés 3 041

3 838 Titres de créance émis 9 341

10 256 Autres passifs 2 620

2 610 Acceptations 4 254

4 322 Charges à payer et produits différés 363

475 Passifs au titre des prestations de retraite 343

342 Créances subordonnées 1 039

1 039 Provisions 112

116 Impôt exigible 33

10 Total du passif 90 133

89 242







Capitaux propres





Actions privilégiées 850

850 Actions ordinaires 1 225

1 225 Autres réserves 61

27 Résultats non distribués 3 445

3 313 Total des capitaux propres 5 581

5 415







Total du passif et des capitaux propres 95 714

94 657

Banque HSBC Canada Information par secteur d'activité mondial (non audité)

(montants en M$) Trimestre clos le

31 mars 2017

31 mars 2016 Services aux entreprises



Produits d'intérêts nets 133

139 Produits de commissions nets 70

74 Produits de négociation nets 7

7 Profits diminués des pertes liés aux placements financiers --

2 Autres produits d'exploitation 6

5 Total du résultat d'exploitation 216

227 Reprises sur pertes de valeur/(pertes de valeur) liées aux prêts et autres provisions relatives au risque







de crédit 39

(78) Résultat d'exploitation net 255

149 Total des charges d'exploitation (94)

(102) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 161

47

Services bancaires internationaux et marchés Produits d'intérêts nets 21

16 Produits de commissions nets 37

33 Produits de négociation nets 12

55 Total du résultat d'exploitation 70

104 Reprises sur pertes de valeur/(pertes de valeur) liées aux prêts et autres provisions relatives au risque







de crédit 5

(3) Résultat d'exploitation net 75

101 Total des charges d'exploitation (35)

(32) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 40

69

Services bancaires de détail et gestion de patrimoine Produits d'intérêts nets 96

100 Produits de commissions nets 53

54 Produits de négociation nets 6

5 Autres produits d'exploitation 1

2 Total du résultat d'exploitation 156

161 Reprises sur pertes de valeur/(pertes de valeur) liées aux prêts et autres provisions relatives au risque







de crédit 5

(4) Résultat d'exploitation net 161

157 Total des charges d'exploitation (140)

(147) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 21

10

Centre général Produits d'intérêts nets 32

26 Produits de négociation nets 6

(1) (Charges)/produits nets liés aux instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur (3)

-- Profits diminués des pertes liés aux placements financiers 18

19 Autres produits d'exploitation 11

8 Résultat d'exploitation net 64

52 Total des charges d'exploitation (42)

(20) Bénéfice d'exploitation 22

32 Quote-part de la perte d'entreprises associées (1)

-- Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 21

32

