La GTTA annonce ses résultats du premier trimestre de 2017 : la plus forte croissance du volume de passagers jamais enregistrée pour un premier trimestre à Toronto Pearson







TORONTO, le 3 mai 2017 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (la « GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre terminé le 31 mars 2017. Durant le premier trimestre de 2017, l'activité des passagers et le bénéfice net ont connu une importante croissance, respectivement de 7,4 % et de 93,1 %, comparativement à la même période en 2016. Cette croissance est attribuable à l'augmentation des fréquences sur les itinéraires existants et à la capacité accrue des avions, à la vigueur économique de la région du Grand Toronto, et au rôle que joue l'Aéroport international Toronto Pearson à titre de plus important aéroport du Canada et de deuxième aéroport le plus achalandé en Amérique du Nord pour ce qui est des voyageurs internationaux.

« Le solide rendement de Toronto Pearson au cours du premier trimestre de l'année, particulièrement en ce qui a trait à l'augmentation considérable du nombre total de passagers et du nombre de voyageurs internationaux, témoigne de la consolidation de notre statut en tant que liaison essentielle pour les gens et les entreprises », a dQéclaré Howard Eng, président et chef de la direction de la GTAA. « Tout en reconnaissant ces réalisations, il est important de noter qu'il reste encore beaucoup à faire afin de tirer parti des avantages de la solide croissance du nombre de passagers et de veiller à ce que le Canada continue d'élargir ses relations mondiales. »

« La GTAA a jeté les bases d'une croissance future durable, autant pour l'aéroport que pour les collectivités qu'elle sert », a poursuivi M. Eng. « Notre vision d'un centre de transport en commun régional, appuyée par notre gouvernement provincial et nos maires locaux, permettra de réduire la congestion sur nos routes et fera passer l'aéroport au niveau supérieur relativement au nombre de passagers, générant des retombées économiques encore plus importantes pour le sud de l'Ontario. »

Au cours des trois premiers mois de 2017, Toronto Pearson a connu la plus forte augmentation du nombre total de passagers et du nombre de voyageurs internationaux jamais enregistrée pour un premier trimestre. Au total, 10,6 millions de passagers ont transité par l'Aéroport international Pearson de Toronto au cours des trois premiers mois de 2017, une hausse d'environ 740 000 passagers comparativement à la même période en 2016. Durant la période de trois mois qui s'est terminée le 31 mars 2017, l'activité des passagers a augmenté de quelque 620 000 passagers dans le secteur international, soit une croissance de 9,6 %, et de quelque 120 000 passagers dans le secteur national, ce qui représente une croissance de 3,5 % comparativement à la même période en 2016.

La GTAA a enregistré un bénéfice net de 7,7 millions de dollars durant le premier trimestre de 2017, comparativement à 4 millions de dollars en 2016 pour la même période.

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017, la GTAA a déclaré des produits d'exploitation totalisant 320,2 millions de dollars, une hausse de 16,5 millions de dollars par rapport à la période correspondante en 2016. La croissance continue du chiffre d'affaires est attribuable à la solide hausse du nombre de passagers.

Au cours du premier trimestre de 2017, les dépenses totales comptabilisées ont atteint 312,5 millions de dollars, soit une augmentation de 12,8 millions de dollars par rapport à 2016. Pendant les trois premiers mois de 2017, la GTAA a continué d'investir dans des initiatives pour améliorer l'expérience des passagers.

Le bénéfice avant intérêts et les frais de financement au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2017 ont atteint 90,6 millions de dollars, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à la même période en 2016. En excluant une provision ponctuelle pour 2017, le bénéfice avant intérêts rajusté et les frais de financement ont augmenté de 3,2 % pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017.

Les résultats financiers de la GTAA au 31 mars 2017 sont analysés plus en détail dans les états financiers et le rapport de gestion de la GTAA établis pour le trimestre terminé le 31 mars 2017, accessibles au www.torontopearson.com et sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com.

La GTAA exploite l'Aéroport international Toronto Pearson.

