Assemblée générale 2017 du Caucus des municipalités locales de l'UMQ - Les élues et élus au coeur du développement économique local!

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les membres du Caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont participé ce soir, à Montréal, à l'assemblée générale 2017 du caucus. À cette occasion, ils ont notamment pris connaissance des résultats d'une étude commandée par le caucus qui souligne le rôle incontournable exercé par les municipalités locales pour assurer la vitalité économique de leur milieu, à la suite de la réorganisation des services de développement économique dans l'ensemble des MRC du Québec depuis 2015.

« Grâce aux élues et élus locaux, les communautés ont pris leur prospérité en main, et une majorité de MRC ont continué à offrir des services en développement économique local et régional, en priorisant l'accompagnement et le soutien aux entreprises locales. Un bel exemple qui démontre que les élues et élus sont au coeur du dynamisme économique sur l'ensemble du territoire! », a déclaré madame Déborah Bélanger, mairesse de Rivière-Rouge et présidente du caucus.

L'enquête, réalisée par la firme Espace Stratégies, sera présentée aux membres des autres caucus d'affinité de l'UMQ et sera rendue publique prochainement.

Plan d'action 2017-2018

Les élues et élus ont par ailleurs fait le point sur leurs priorités d'action pour 2017-2018. Parmi les principaux dossiers qui mobiliseront le caucus au cours des prochains mois, mentionnons entre autres l'avenir du secteur forestier et les négociations sur le bois d'oeuvre, la dévitalisation des régions, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, ainsi que l'adaptation aux changements climatiques et les outils à la disposition des municipalités moins populeuses pour réduire leur empreinte environnementale et s'adapter localement.

À propos du Caucus des municipalités locales de l'UMQ

Le Caucus des municipalités locales de l'UMQ est formé de plus de 130 municipalités urbaines et rurales comprises dans le territoire rural du Québec, qui ont des caractéristiques distinctes de celles des municipalités de centralité. Le comité directeur du caucus est formé de madame Déborah Bélanger, mairesse de Rivière-Rouge, madame Caryl Green, mairesse de Chelsea, madame Wanita Daniele, mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, monsieur Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, monsieur Jean Dumais, maire de Saint-Colomban, monsieur Benoit Lauzon, maire de Thurso, monsieur Maurice Plouffe, maire de La Conception, et monsieur Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon.

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

