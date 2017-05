Assemblée générale 2017 du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ - Guy Larouche, maire de Roberval, réélu président







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les membres du Caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont participé ce soir, à Montréal, à l'assemblée générale 2017 du caucus. À cette occasion, les élues et élus ont notamment procédé à l'élection du comité exécutif du caucus pour le mandat 2017-2019 et ont réélu à la présidence le maire de Roberval, monsieur Guy Larouche.

« Je suis honoré que mes collègues m'aient réitéré leur confiance pour agir comme porte-parole des municipalités de centralité auprès des différentes instances de l'UMQ. Les membres du caucus seront à pied d'oeuvre, au cours des prochains mois, afin que les priorités des municipalités de centralité soient entendues dans les principaux chantiers, tels que les aéroports régionaux, la forêt et les terrains contaminés », a déclaré Monsieur Larouche.

La composition du comité exécutif du caucus est maintenant la suivante :

Président : M. Guy Larouche, maire de Roberval

Vice-président : M. Martin Ferron, maire de Malartic

M. Luc Provençal, maire de Beauceville

M. Denis Henry, maire de Carleton-sur-Mer

Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

M. Bertrand Lamoureux, maire de Coaticook

M. Gilles Potvin, maire de Saint-Félicien

M. Marcel Jetté, maire de Sainte-Julienne

M. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

À propos du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ

Le Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ est formé des municipalités urbaines comprises dans le territoire rural du Québec qui ont un caractère fort de centralité. Formé d'une soixantaine de municipalités membres, son rôle est d'affirmer le rôle prépondérant des municipalités de centralité comme pôle de développement socio-économique de leur population et de celles des municipalités rurales de leur région.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

