Le Parlement adopte une Motion demandant à imposer des limites d'émissions de formaldéhyde sur les produits de bois composite







OTTAWA, le 3 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, les députés du Parlement ont voté l'adoption de la Motion M-102, parrainée par le député Rémi Massé, qui cherche à imposer une règlementation en matière des émissions de formaldéhyde des produits de bois composite harmonisée avec les normes existantes du Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis. Ceci à la suite du travail de parlementaires se retrouvant des deux côtés de la Chambre.

"Nous souhaitons remercier tous les députés, avec une mention particulière à Rémi Massé, Luc Berthold, et tous les députés qui ont participé au caucus sur les panneaux de composite, pour leur engagement envers l'industrie et leur appui de la saine gestion à l'égard des produits", a souligné Donald Bisson, conseiller principal, Association des fabricants des panneaux de composite (AFPC). "Après plusieurs mois de rencontres avec Santé Canada et des acteurs politiques, un consensus a enfin été atteint concernant le besoin d'une réglementation sur les émissions de formaldéhyde qui serait conforme à la nouvelle réglementation des États-Unis. Ceci lance un processus qui, lorsque complété, établira au Canada les normes en matière d'émissions de formaldéhyde des produits de bois composite les plus strictes au monde."

Les fabricants de panneaux de composite du Canada ont effectué des investissements importants au cours des dernières années afin de se conformer volontairement aux faibles niveaux d'émission exigés par le règlement du EPA. Les importations de l'étranger n'ont pas observé un tel engagement et donc, dans l'absence d'une réglementation nationale, il existe un risque que des produits aux émissions élevées entrent au Canada. L'AFPC et ses membres sont disposés à fournir de l'assistance à Santé Canada quant à leur plan d'action de rédiger une telle réglementation, qui va fournir des avantages de santé et environnementaux importants au public tout en assurant des conditions réglementaires équitables et une concurrence loyale.

Fondée en 1960, l'Association des fabricants des panneaux de composite (AFPC) représente les industries de panneaux et de revêtements décoratifs à base de bois de l'Amérique du Nord en matière de questions techniques, de réglementation, d'assurance de la qualité et d'acceptation des produits. Parmi les membres de l'AFPC, nous pouvons compter 30 des fabricants les plus importants de panneaux de particules, de MDF et de panneaux durs. Ensemble, ils représentent plus de quatre-vingt-douze pour cent de la capacité totale des États-Unis, du Canada et du Mexique.

