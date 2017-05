Modernisation des arénas et des centres de curling du Québec - Lancement d'un troisième appel de projets pour remplacer ou modifier les systèmes de réfrigération







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Plus de 31 millions de dollars additionnels seront investis pour remplacer ou modifier les systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 dans les arénas et les centres de curling du Québec. Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel appel de projets pour ce programme de soutien.

Géré dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, ce Programme s'adresse aux organismes municipaux et scolaires ainsi qu'aux organismes à but non lucratif. Les organismes admissibles pourront obtenir une aide financière atteignant jusqu'à 50 % des coûts admissibles du projet, jusqu'à concurrence de 1 million de dollars pour les deux volets combinés du programme. Les travaux devront être réalisés d'ici le 31 mars 2020.

Ce Programme est d'ailleurs inscrit comme l'une des mesures à réaliser dans le cadre de la Politique de l'activité physique, du sport et du Loisir Au Québec on bouge!, lancée le 3 avril dernier.

Citation :

« Par ces nouveaux investissements, notre gouvernement contribue à assurer le maintien de la qualité des infrastructures favorisant ainsi une expérience unique et enrichissante dans un environnement de pratique accueillant et sécuritaire pour l'ensemble de la population. Avec la mise en place de ce troisième appel de projets, nous poursuivons ainsi nos efforts pour encourager les gens de tous âges à pratiquer des activités sportives et récréatives », a déclaré le ministre Proulx.

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Les organismes admissibles qui désirent présenter un projet doivent remplir, d'ici le 18 août 2017 à 16 h 30, le formulaire de présentation de projet en ligne et obtenir l'information relative aux règles et normes du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling sur le site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (www.education.gouv.qc.ca).

Rappelons qu'un premier appel de projets au printemps 2012 avait permis la réalisation de 26 chantiers totalisant près de 22 millions de dollars. Des modifications ont depuis été apportées au programme pour en assurer une plus grande efficacité, notamment l'ajout de notions de sécurité, la mise à jour des réfrigérants de remplacement admissibles, l'amélioration de l'efficacité des analyses, l'uniformisation des exigences pour l'attribution des contrats avec les lois en vigueur et la clarification de certaines règles et normes. À la suite de ces modifications, un deuxième appel de projets a eu lieu à l'été 2016 et 80 projets avaient été retenus pour une aide de près de 57 M$.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec on bouge!: http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/au-quebec-on-bouge/

