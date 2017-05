Honda Canada déclare un mois d'avril record depuis 2008







MARKHAM, ON, le 3 mai 2017 /CNW/ - La gamme de camions légers de Honda permet aux chiffres de vente de fracasser les records pour un autre mois. Les ventes combinées de 18 299 véhicules des divisions Honda et Acura de Honda Canada Inc. pour le mois d'avril ont représenté une hausse de 2 % par rapport aux ventes de l'an dernier. Pour le mois d'avril, la division automobile de Honda a établi un record des ventes depuis 2008 avec 16 608 véhicules vendus. La division Acura a déclaré pour avril des ventes de 1 691 véhicules, soit une baisse de 23 % par rapport à l'an dernier.

« La gamme de camions légers de Honda, dominée par le modèle d'entrée de gamme HR-V et le CR-V de fabrication canadienne, continue de fracasser des records pour un quatrième mois consécutif », a déclaré Jean-Marc Leclerc, vice-président principal, Ventes et Commercialisation, Honda Canada Inc.

« La division Acura a connu des ventes inférieures à la moyenne durant le mois d'avril, mais grâce au lancement prochain de la berline performante TLX 2018, prévu pour cet été, la marque prévoit une ascension au cours des mois à venir », a ajouté M. Leclerc.

Faits saillants du mois d'avril :

Honda a connu un mois d'avril record avec la vente de 16 608 véhicules par rapport au meilleur mois précédent établi en 2008 avec la vente de 16 412 véhicules.

Le CR-V de Honda a connu un mois d'avril record avec la vente de 4 657 véhicules par rapport au meilleur mois précédent établi en 2016 avec la vente de 4 101 véhicules.

Le HR-V de Honda a connu un mois d'avril record avec la vente de 1 633 véhicules par rapport au meilleur mois précédent établi en 2016 avec la vente de 1 135 véhicules.

Le Ridgeline de Honda a connu un mois d'avril record avec la vente de 471 véhicules par rapport au meilleur mois précédent établi en 2008 avec la vente de 467 véhicules.

Honda

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a construit plus de 7,7 millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, ainsi que des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays.

HONDA CANADA INC.

HONDA CANADA INC. avr-17

avr-17 VENTES AU DÉTAIL - CUMUL DU MOIS

VENTES AU DÉTAIL - CUMUL ANNUEL

















MODÈLE 2017 2016 Variation en %

Modèle 2017 2016 Variation en %

















FIT 504 819 -38.5%

FIT 1,157 2,600 -55.5% CIVIC 6,438 6,202 3.8%

CIVIC 21,834 18,721 16.6% INSIGHT 0 0 -

INSIGHT 0 1 -100.0% CR-Z 1 6 -83.3%

CR-Z 9 14 -35.7% ACCORD 1,491 1,364 9.3%

ACCORD 4,177 4,291 -2.7% CROSSTOUR 0 1 -100.0%

CROSSTOUR 0 5 -100.0% HR-V 1,633 1,135 43.9%

HR-V 4,940 3,166 56.0% CR-V 4,657 4,101 13.6%

CR-V 15,122 12,826 17.9% ODYSSEY 718 1,293 -44.5%

ODYSSEY 2,524 3,781 -33.2% PILOT 695 779 -10.8%

PILOT 2,170 2,450 -11.4% RIDGELINE 471 0 -

RIDGELINE 1,607 8 19987.5% Division HONDA 16,608 15,700 5.8%

Division HONDA 53,540 47,863 11.9%

















ILX 204 297 -31.3%

ILX 667 785 -15.0% TSX 0 0 -

TSX 0 0 - TLX 313 555 -43.6%

TLX 1,136 1,347 -15.7% RLX 11 16 -31.3%

RLX 27 49 -44.9% RDX 665 829 -19.8%

RDX 2,220 2,208 0.5% MDX 496 509 -2.6%

MDX 1,676 1,620 3.5% ZDX 0 0 -

ZDX 2 1 100.0% NSX 2 0 -

NSX 3 0 - Division ACURA 1,691 2,206 -23.3%

Division ACURA 5,731 6,010 -4.6%

















Honda Canada Inc. 18,299 17,906 2.2%

Honda Canada Inc. 59,271 53,873 10.0%

