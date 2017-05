Spinnaker Support honoré comme lauréat du Gold Stevie® Award aux 2017 American Business Awards(SM)







Catégorie Service Client de l'Année pour les services d'application Oracle et SAP

DENVER, 3 mai 2017 /PRNewswire/ -- Spinnaker Support, le fournisseur connaissant la plus rapide croissance de l'industrie dans le domaine de l'entretien tiers, des services gérés et des conseils pour les organisations qui exécutent SAP ou Oracle, a été nommé le lauréat du Gold Stevie® Award pour la catégorie Service Client de l'Année à la 15e édition annuelle des American Business Awards aujourd'hui.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/507251/Spinnaker_Support_gold_award.jpg

The American Business Awards sont le programme de prix pour les entreprises de premier plan de la nation. Surnommés les Stevies pour le mot grec qui signifie « couronné », les prix seront remis aux lauréats lors d'une cérémonie de gala au Marriott Marquis Hotel à New York, le mardi 20 juin.

« Nos services client SAP et Oracle de classe mondiale ont encore une fois été honorés avec un prix très prestigieux », a déclaré Matt Stava, PDG de Spinnaker Support. « Dans chaque concours des Stevie Awards, la meilleure inscription à se qualifier au classement dans chaque catégorie est décernée un Gold Stevie® Award. Cette distinction valide notre modèle d'entreprise, nos processus d'exécution certifiés ISO 9001:2015 pour l'engagement et l'assistance à la clientèle, nos ingénieurs logiciels de classe mondiale et notre collection révolutionnaire d'offres de services à forte valeur ajoutée. En grande partie, nous avons mérité ce prix en fonction de la haute satisfaction et fidélité de nos près de 900 clients dans le monde entier ? qui sont les plus importants juges de la qualité du service à la clientèle ».

Plus de 3 600 candidatures provenant d'organisations de toutes tailles et dans pratiquement toutes les industries ont été soumises cette année à l'examen dans un éventail de catégories. Plus de 190 professionnels du monde entier ont participé au processus d'évaluation pour sélectionner les lauréats du Stevie Award cette année.

« Chaque année, les juges considèrent la qualité et la variété des mises en candidature comme étant supérieures à l'année précédente. Le concours en 2017 a été intense et chaque organisation qui a remporté un prix devrait être fier », a déclaré Michael Gallagher, président et fondateur des Stevie Awards.

Les détails sur The American Business Awards et la liste des lauréats du Stevie 2017 sont disponibles sur le site http://stevieawards.com/ABA.

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est le fournisseur connaissant la plus rapide croissance et le plus fiable au monde dans le domaine de support tiers, de services gérés et de conseils pour les entreprises qui exécutent Oracle et SAP dans près de 100 pays.

Les clients qui adoptent le modèle de support tiers ISO 9001:2015 de Spinnaker Support bénéficient d'un support significativement amélioré de leurs applications SAP et Oracle pour une fraction du prix. Le support tiers inclut la réparation des bogues (y compris toutes les personnalisations), des mises à jour fiscales et réglementaires globales, un service de renseignements généraux et un support consultatif.

Ses services gérés techniques et d'application sur mesure fournissent des compétences en administration système, en perfectionnement des performances et en diagnostic d'anomalies permettant d'examiner plus à fond les opérations des clients et de résoudre une plus large gamme de problèmes.

Des projets de conseils stratégiques ciblant spécifiquement l'amélioration et le développement continus d'applications d'entreprise Oracle et SAP et de technologies connexes.

Le mix de services de Spinnaker Support provenant d'un seul et même fournisseur couvre les produits SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology ainsi que les produits Middleware, Hyperion, Agile PLM, ATG/Endeca, entre autres. Pour de plus amples informations sur Spinnaker Support, consultez www.spinnakersupport.com, appelez le +44 (0)20 8242 1785 à l'international ou le 877-476-0576 aux États-Unis/Canada. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou Google+.

À propos de Stevie Awards

Les Stevie Awards sont conférés dans sept programmes : les prix Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, The American Business Awards, The International Business Awards, Stevie Awards for Women in Business, Stevie Awards for Great Employers et Stevie Awards for Sales & Customer Service. Les concours des Stevie Awards reçoivent plus de 10 000 inscriptions chaque année provenant d'organisations dans plus de 60 nations. Honorant les organisations de tous types et de toutes tailles et les gens qui les soutiennent, les Stevies récompensent les performances exceptionnelles dans le milieu de travail à l'échelle mondiale. En savoir plus à propos des Stevie Awards sur le site http://www.StevieAwards.com.

Contact médias :

Michelle Wilkinson

720-457-5442

mwilkinson@spinnakersupport.com

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 17:51 et diffusé par :