Invitation aux médias - Les premiers ministres du Canada et de l'Irlande à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence au cours de laquelle le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le Taoiseach (premier ministre) irlandais, Enda Kenny, discuteront des liens étroits qui unissent les deux pays. Ils parleront aussi de dossiers d'intérêt commun, notamment des différentes façons de tirer avantage des possibilités qui découlent de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne.

Date : Jeudi 4 mai 2017



Heure : 12 h 30 : allocutions des premiers ministres canadien et irlandais, lors du déjeuner-causerie de la CCMM.





Important : prenez note que tous les représentants des médias préalablement inscrits devront arriver au Plaza Centre-ville au plus tard à 11 h 30, pour une vérification de sécurité.



Lieu : Plaza Centre-Ville 777, boulevard Robert-Bourassa Montréal

Les représentants des médias souhaitant couvrir cet événement devront obligatoirement obtenir une accréditation en s'adressant à Guillaume Bérubé par courriel à gberube@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4042.

