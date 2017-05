Nomination de monsieur Yves Desjardins au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, annonce la nomination, par le Conseil des ministres, de monsieur Yves Desjardins à titre de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Desjardins entrera en fonction le 8 mai prochain.

Titulaire d'une maîtrise en administration et possédant également une scolarité de doctorat en santé publique de l'Université de Montréal, monsieur Desjardins cumule plus de 20 ans de service dans le réseau de la santé et des services sociaux, d'abord à titre de professionnel, puis de gestionnaire, notamment au sein du Centre de santé et de services sociaux Sud-Ouest?Verdun, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, puis du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, dont il était le président-directeur général adjoint depuis 2016.

Citation :

« Monsieur Desjardins possède les compétences requises pour assumer cette responsabilité de haut niveau. Son approche centrée sur la clientèle, son leadership ainsi que son parcours professionnel riche de nombreuses années d'expérience en gestion dans le réseau, sans oublier sa connaissance approfondie des grands enjeux du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, en font la personne désignée pour relever avec succès les défis qui l'attendent. »

- Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux.

