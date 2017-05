Univar annonce un accord de distribution canadienne exclusif avec Siegfried AG







DOWNERS GROVE, Illinois, 3 mai 2017 /CNW/ - Univar Canada Ltd., une filiale d'Univar Inc. (NYSE : UNVR) (« Univar »), distributeur mondial de produits chimiques et d'ingrédients et fournisseur de services à valeur ajoutée, annonce avoir conclu avec Siegfried AG un accord de distribution du portefeuille d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) de Siegfried pour le marché canadien.

« En matière de conformité réglementaire, savoir s'orienter dans les dédales de l'importation d'ingrédients pharmaceutiques actifs est devenu un facteur important du rendement pour l'industrie pharmaceutique au Canada », a déclaré Willy St. Cyr, vice-président chez Univar chargé du développement de produits et de l'industrie et des opérations de vente. « En travaillant de concert avec Siegfried, qui possède un patrimoine pharmaceutique et chimique de longue date, nous pouvons fournir aux clients dans l'industrie, en toute fiabilité, les API qui répondent aux exigences réglementaires actuels et offrent une synergie, une expertise et une valeur accrues, deux atouts porteurs de nouvelles possibilités de croissance attrayantes pour Siegfried. »

Dans la même veine, Craig Douglas, responsable mondial des ventes de portefeuille d'API chez Siegfried, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Univar pour la distribution de notre portefeuille d'API au Canada. Ce portefeuille s'est considérablement accru depuis l'acquisition de trois établissements de BASF en 2015. Résultat : Siegfried offre maintenant plus de 70 API et s'appuie sur des partenaires de distribution de classe mondiale comme Univar pour desservir nos clients dans plus de 80 pays. »

À propos d'Univar

Univar Inc. (NYSE : UNVR), fondée en 1924, est l'un des principaux distributeurs de produits chimiques et d'ingrédients et prestataires de services à valeur ajoutée, travaillant avec les fournisseurs de premier plan dans le monde entier. Soutenue par une équipe complète de professionnels de la vente et des professionnels techniques dont les compétences enjambent plusieurs spécialités et segments du marché, Univar exploite des centaines d'installations de distribution en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Univar offre aux clients des solutions sur mesure, reflet de son vaste portefeuille de produits et de services soutenu par l'un des réseaux de distribution industrielle les plus étendus au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.univar.com.

À propos de Siegfried

Le groupe Siegfried est actif dans le monde entier dans le domaine des sciences de la vie et dispose d'installations de production en Suisse, aux États-Unis, à Malte, en Chine, en Allemagne et en France. À la fin de 2016, Siegfried a déclaré un chiffre d'affaire de CHF 718 millions et compte environ 2 300 employés dans neuf établissements sur trois continents. Siegfried Holding AG est cotée à la Bourse suisse (SIX : SFZN). Siegfried est actif dans la production primaire et secondaire de médicaments. La société développe et fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs pour le secteur de la recherche pharmaceutique, ainsi que les produits intermédiaires et les substances contrôlées correspondants, et fournit des services de développement et de production pour les formes posologiques finies, y compris le conditionnement stérile.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et les prévisions actuelles faites par la direction du groupe Siegfried et sur d'autres informations actuellement disponibles au groupe Siegfried. Divers risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats futurs réels, la situation financière, le développement ou le rendement de l'entreprise et les estimations données ici. Siegfried Holding AG n'a pas l'intention et n'assume aucune responsabilité de mettre à jour ces déclarations prospectives ou de les conformer à des événements ou à des développements futurs.

