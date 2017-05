Un couple de Calgary échange ses voeux de mariage dans un aéroport







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW/ - En arrivant à l'aéroport aujourd'hui, Jeannine Beck, 27 ans et Fareed Rawju, 32 ans, deux résidants de Calgary, étaient célibataires. Par contre lorsqu'ils ont embarqué dans l'avion, ils étaient déjà mariés!

Le couple est le premier à avoir célébré des noces dans le nouveau terminal international de YYC. Leur but était d'offrir à leurs invités une cérémonie inoubliable.

« Au départ, nous souhaitions avoir un mariage à destination, cependant, nous voulions quelque chose de réellement unique », a déclaré la future mariée. « Au lieu de nous marier au Mexique, nous nous sommes dit qu'il serait génial de se marier à Calgary de façon colorée ». Nous avons communiqué avec Sunwing et l'aéroport, qui nous ont tous deux aidés immédiatement à organiser une merveilleuse cérémonie, dont nous et nos invités allons nous souvenir à tout jamais. C'était une manière réellement mémorable de commencer notre lune de miel et notre vie en tant que mari et femme.

La cérémonie s'est déroulée devant un petit groupe d'invités dans le hall d'enregistrement du nouveau terminal international de l'aéroport de Calgary, alors que Sunwing célébrait au même moment son dixième anniversaire des vols au départ de cette ville. En plus des futurs mariés, il y avait trois demoiselles d'honneur et trois garçons d'honneur, ainsi qu'un officiant, quelques membres du personnel de Sunwing et, bien sûr, les bénévoles du groupe White Hat, sans lesquels ce ne serait pas un vrai mariage calgarien.

« Nous offrons tous les ans des moments mémorables à destination pour des milliers de futurs mariés et nous pouvons désormais ajouter à notre liste la création de ses souvenirs avant même que l'avion décolle », explique Jacqueline Grossman, Directrice principale du marketing pour Vacances Sunwing. « Quand on nous a fait part de la demande de Fareed et Jeannine, il était clair qu'on devait absolument participer à cet événement. Nous constatons une tendance à la hausse dans les mariages à destination et, en date du 3 mai, nous avons démontré que la partie voyage peut être tout aussi amusante ».

Tous les jours, des milliers de passagers se rendent à l'Aéroport international de Calgary. D'ailleurs, en raison de notre emplacement, nous sommes souvent le premier et dernier endroit que voient les voyageurs lors de leur trajet », dit Jody Moseley, Directrice principale des communications et des relations avec les parties prenantes pour The Calgary Airport Authority. « Nous sommes ravis de faire partie de cette étape importante de la vie de ce couple en accueillant notre toute première cérémonie de mariage dans notre nouveau pavillon.

Des séquences vidéo de la mariage est disponible. Veuillez demander à partir de médias.

