QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a procédé, lors de la réunion du dernier Conseil des ministres, à la nomination de Johanne Jean à titre de présidente de l'Université du Québec (UQ). L'entrée en fonction de la nouvelle présidente aura lieu le 2 juillet 2017, pour un mandat de cinq ans.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées en génie géologique de l'Université Laval et d'une maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Johanne Jean était, depuis juin 2004, rectrice de l'UQAT. Ayant commencé sa carrière dans le secteur privé, elle est ensuite devenue professeure à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la gestion de l'UQAT, avant d'y occuper diverses fonctions de direction. Elle a notamment été directrice du département des sciences de la gestion, directrice de la maîtrise en gestion de projet, directrice réseau de la maîtrise en gestion de projet, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche et registraire de l'UQAT.

Très impliquée dans son milieu, Johanne Jean est membre du conseil d'administration de l'Institut national des mines et de la Société du Plan Nord.

Les établissements de l'Université du Québec poursuivent un mandat d'accessibilité à l'enseignement supérieur, de développement scientifique du Québec et de développement de ses régions en rendant les connaissances disponibles sur les différents défis qui confrontent nos sociétés.

Ensemble, les dix établissements du réseau de l'Université du Québec représentent une force vive. Aujourd'hui, ce sont 102?000 étudiants qui fréquentent plus de 1?000 programmes offerts par les établissements du réseau : l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec en Outaouais, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Institut national de la recherche scientifique, l'École nationale d'administration publique, l'École de technologie supérieure et l'Université TÉLUQ. Plus de 7?000 professeurs et chargés de cours et plus de 4?200 employés y assurent dans le quotidien la mission universitaire d'enseignement et de recherche.

