Réunion du conseil d'administration de l'UMQ - Plusieurs nominations parmi les élues et élus municipaux

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur réunion aujourd'hui à Montréal à la veille des Assises 2017, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à plusieurs nominations.

Commission de l'aménagement et des transports

L'UMQ a nommé à sa Commission de l'aménagement et des transports madame Wanita Daniele, mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Comité maritime

Le maire de Matane, monsieur Jérôme Landry, a par ailleurs été désigné président du Comité maritime de l'Union.

Fonds d'action québécois pour le développement durable

Enfin, le conseil d'administration a approuvé la nomination de madame Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et présidente du Comité sur les changements climatiques de l'UMQ, à titre de représentante de l'Union au conseil d'administration du Fonds d'action québécois pour le développement durable.

Les Assises 2017 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2017 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de rester informé des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #Assises2017. Une application mobile pour téléphones intelligents et tablettes, développée spécifiquement pour les Assises 2017, en collaboration avec la Ville de Montréal, est aussi disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

