Innovation et entrepreneuriat au collégial : la ministre David annonce un soutien financier de 9 M$







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour que davantage de projets innovants puissent être réalisés et pour favoriser l'esprit entrepreneurial des étudiants collégiaux, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, accompagnée du député de Jean-Lesage, M. André Drolet, a annoncé aujourd'hui, au cégep de Limoilou, une aide financière de 3 millions de dollars par année aux quarante-huit cégeps du Québec pour une période de trois ans.

Parmi les initiatives soutenues dans le cadre de cet investissement, quinze établissements se sont regroupés pour mettre sur pied un projet d'éducation entrepreneuriale au cégep, à l'initiative du Collège Dawson, du Cégep Limoilou, du Cégep de Trois-Rivières et du Cégep du Vieux Montréal. Ce projet permettra aux étudiantes et étudiants d'être accompagnés dans le démarrage d'écoles-entreprises, de se familiariser avec les différentes étapes du processus entrepreneurial et d'appliquer les connaissances apprises en classe.

« Les initiatives visant à encourager les projets d'écoles-entreprises au collégial s'inscrivent dans la volonté de notre gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que les étudiantes et étudiants et les professeurs puissent réaliser les plus grandes choses. L'aide financière confirmée aujourd'hui permettra aux étudiantes et étudiants de réaliser des projets innovants, et ce, entre autres grâce à la grande collaboration entre les établissements collégiaux qui participent au projet d'éducation entrepreneuriale au cégep. »

- La ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David

« En tant qu'adjoint parlementaire de la ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, je suis particulièrement heureux que ce projet se réalise. Je suis également très fier du rôle de leader que le Cégep Limoilou, situé dans ma circonscription, a assumé dès le début, en collaboration avec le Cégep de Trois-Rivières et du Vieux Montréal ainsi qu'avec le Collège Dawson. Les futures écoles-entreprises permettront aux étudiants d'en apprendre davantage sur ce qu'est l'entrepreneuriat. Elles leur offriront également la possibilité de réaliser un projet entrepreneurial dans le cadre de leur formation. »

- Le député de Jean-Lesage, André Drolet

