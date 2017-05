Comité exécutif de l'UMQ - Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke, réélu à la présidence de l'Union







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la veille de l'ouverture officielle des 96ièmes assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se dérouleront à Montréal les 4 et 5 mai, les membres du conseil d'administration de l'Union ont procédé à l'élection du comité exécutif et réélu le maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, au poste de président. Rappelons que Monsieur Sévigny est le 55e président de l'UMQ et le quatrième maire de Sherbrooke à occuper cette fonction.

En plus du président, les administrateurs ont procédé à l'élection du comité exécutif. Les personnes suivantes ont été élues ou réélues:

1er vice-président : M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville

2e vice-président : M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Trésorière : Mme Déborah Bélanger, mairesse de Rivière-Rouge

Présidente ex-officio : Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie

M. Michel Angers, maire de Shawinigan

M. Denis Coderre, maire de Montréal

M. Marc Demers, maire de Laval

Mme Vicki-May Hamm, mairesse de Magog

M. Régis Labeaume, maire de Québec

M. Guy Larouche, maire de Roberval

Mme Diane Lavoie, mairesse de Beloeil

M. Claude Morin, maire de Saint-Georges

Mme Michelle Morin-Doyle, membre du comité exécutif de la Ville de Québec

M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

M. Lionel Perez, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal

M. Mario Provencher, maire de Rouyn-Noranda

M. Philippe Roy, maire de Mont-Royal

Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil

M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

