Hausse importante du niveau des rivières - Nouvelles inondations à prévoir







LAVAL, QC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les fortes précipitations des derniers jours ainsi que les systèmes dépressionnaires anticipés laissent présager que les niveaux d'eau et les débits des rivières des Prairies et des Mille Îles atteindront des niveaux encore plus élevés que ce que nous avons connu depuis le début du printemps. De nouvelles inondations sont à prévoir. La Sécurité civile de la Ville de Laval rappelle aux riverains de procéder à la mise en place de mesure de protection, si cela n'est pas déjà fait.

Il est fortement recommandé aux citoyens de protéger les entrées et ouvertures de leurs maisons (fenêtres de sous-sol, porte de garage, etc.) à l'aide d'un muret fait de sacs de sable. Ils sont également invités à composer le 311 pour demander la livraison d'une palette de sacs de sable, ou à se rendre à l'un des dépôts de sable en vrac et de sacs de jute (voir la liste des dépôts sur le site Internet de la Ville de Laval).

D'autres mesures préventives doivent être prises :

Déménager les meubles et les effets personnels à l'étage supérieur de la résidence ;

Fermer de façon sécuritaire les conduites d'égout ainsi que l'alimentation en gaz et en électricité ;

façon sécuritaire les conduites d'égout ainsi que l'alimentation en gaz et en électricité ; Déterminer à l'avance un endroit où se loger en cas d'inondation (parents, amis, etc.);

Prévoir une trousse d'urgence 72 heures (eau, nourriture, équipements, radios, couvertures, trousse de premiers soins, etc.) ;

Suivre l'évolution de la situation sur le site Internet de la Ville ou dans les médias.

À la mi-avril, une vingtaine de résidences ont été inondées sur le territoire lavallois en raison de la crue printanière. De nombreuses rues ainsi que des terrains ont également été envahis par les eaux.

Depuis le 4 avril, la Sécurité civile de la Ville de Laval surveille de près la situation. Une mise à jour quotidienne du site Internet est effectuée, et une équipe de mesures d'urgence, composée de bénévoles, effectue une vigie sur le terrain afin de rassurer les citoyens et de rapporter en temps réel l'état de la situation. Du sable en vrac et des sacs de jute sont offerts aux citoyens depuis le 7 avril afin de les aider à se protéger efficacement. Le Service de sécurité incendie se déplace également sur les lieux dès que nécessaire.

À noter que la Sécurité publique du Québec a inclus la Ville de Laval dans les villes admissibles à une aide financière pour les inondations dans la période visée. Les Lavallois sinistrés peuvent se renseigner sur le site Internet de la Sécurité publique du Québec.

Pour toute information : www.laval.ca / 311

