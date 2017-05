Uni-Sélect annonce une croissance des ventes et du BAIIA ainsi qu'une expansion de son réseau pour le premier trimestre







BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mai 2017) -

Ventes de 297,2 millions de dollars, une hausse de 12,6 %;

BAIIA (1) de 23,2 millions de dollars, une hausse de 6,8 %;

Flux de trésorerie disponibles (1) de 22,2 millions de dollars, une hausse de 14,0 %;

Dividende trimestriel déclaré de 0,0925 $CAN par action, une hausse de 8,8 %; et

Ajout net de 17 magasins au réseau.

Uni-Sélect inc. (TSX:UNS), a annoncé aujourd'hui les résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017.

« Nous sommes satisfaits de nos initiatives en cours, en particulier notre capacité à acquérir des compagnies dûment sélectionnées et à les intégrer avec succès à notre réseau, le tout faisant fructifier nos ventes et notre BAIIA. Notre unité d'affaires canadienne a fait preuve d'une solide croissance organique des ventes au cours du trimestre, tant au sein des magasins corporatifs, qu'avec nos grossistes indépendants, à l'exception de la perte d'un membre indépendant. Les ventes de FinishMaster États-Unis ont été impactées, comme prévu, par le changement de ligne de produits », a déclaré Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect. « Nos flux de trésorerie disponibles ont augmenté ce trimestre et nous demeurons engagés à optimiser nos opérations. Nous sommes déterminés vis-à-vis la réalisation d'une croissance équilibrée et rentable pour le long terme, en établissant des bases solides, en mettant en place des initiatives de croissance organique des ventes ainsi qu'en étendant nos deux réseaux de distribution. » a ajouté Henry Buckley.

Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Société des mesures non définies par les IFRS identifiées dans ce communiqué, voir les sections « Mesures financières autres que les IFRS » et « Conciliation des mesures autres que les IFRS ».

PÉRIODE DE TROIS MOIS 2017 2016 Ventes 297 200 264 030 BAIIA (1) 23 173 21 703 Marge du BAIIA(1) 7,8 % 8,2 % Résultat net 10 998 11 483 Résultat net par action (2) 0,26 0,27

(1) Mesures financières autres que les IFRS. Pour plus de renseignements, voir les sections « Mesures financières autres que les IFRS » et « Conciliation des mesures autres que les IFRS ». (2) Fractionnement d'actions ordinaires à raison de 2 pour 1, en vigueur le 11 mai 2016, pour les actionnaires inscrits le 6 mai 2016. Afin de refléter l'incidence de ce fractionnement, les informations portant sur le nombre d'actions ordinaires ont été retraitées de façon rétrospective.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Les ventes consolidées pour la période de trois mois se sont établies à 297,2 millions de dollars, une croissance de 12,6 % comparativement aux ventes du même trimestre en 2016, propulsées par les ventes provenant des récentes acquisitions d'entreprises, majoritairement situées aux États-Unis, lesquelles ont ajouté 44,5 millions de dollars de ventes, un apport de 16,8 %. Les ventes organiques ont été affectées, comme prévu, par le changement de ligne de produits dans le secteur FinishMaster États-Unis alors que le secteur Produits automobiles Canada a été affecté par la perte d'un membre indépendant. Excluant ces deux éléments, la croissance organique aurait été positive.

La Société a généré un BAIIA de 23,2 millions de dollars, en hausse de 6,8 % comparativement à 21,7 millions de dollars en 2016. La diminution de la marge du BAIIA de 0,4 % est attribuable à une rémunération à base d'actions plus élevée suite à l'augmentation de la valeur des actions, à une absorption moins importante des coûts fixes découlant des ventes organiques et à une composition différente des revenus. Ces facteurs ont été contrebalancés par des conditions d'achats optimisées, des acquisitions d'entreprises rentables et une diminution des dépenses en technologie de l'information.

Le résultat net de 11,0 millions de dollars a diminué de 4,2 %, comparativement au trimestre correspondant de 2016 et a été affecté par l'amortissement et les charges financières additionnels relatifs aux récentes acquisitions d'entreprises.

Les flux de trésorerie disponibles sont passés de 19,4 millions de dollars en 2016 à 22,2 millions de dollars et sont attribuables à l'amélioration du résultat d'exploitation provenant principalement des acquisitions d'entreprises rentables.

Résultats sectoriels

FinishMaster États-Unis a réalisé des ventes de 199,7 millions de dollars, une hausse de 15,2 % par rapport au même trimestre de 2016, propulsées par les ventes des récentes acquisitions d'entreprises représentant une croissance de 23,7 %. Le changement de ligne de produits a impacté les ventes d'environ 7,7 %. Le BAIIA s'est établi à 23,3 millions de dollars, une hausse de 12,4 % par rapport à 2016. La diminution de la marge du BAIIA de 0,3 % est le résultat d'une absorption moins importante des coûts fixes en raison des ventes organiques et de l'évolution de la composition des revenus provenant de l'accroissement des membres à magasins multiples. Ces facteurs ont été contrebalancés par l'amélioration des conditions d'achats qui valorisent la marge brute. Au cours de la période de trois mois de 2017, FinishMaster États-Unis a poursuivi l'expansion de son réseau en élargissant son territoire et en renforçant sa position dans les marchés importants.

Les ventes du secteur des Produits automobiles Canada se sont établies à 97,5 millions de dollars, comparativement à 90,6 millions de dollars en 2016, une hausse de 7,6 %, résultat des récentes acquisitions d'entreprises et de l'impact de la conversion du dollar canadien. La croissance organique pour les magasins corporatifs a été positive, grâce à l'équipe de gestion dédiée et à la stratégie de magasins. Excluant l'impact de la perte d'un membre indépendant, la croissance organique du secteur Produits automobiles Canada serait d'environ 3,4 % et résulte du mix de la croissance des clients existants et de l'ajout de nouveaux membres indépendants au réseau. La diminution de la marge du BAIIA de 2,1 % par rapport à 2016 est principalement attribuable à une rémunération à base d'actions plus élevée (la dépense de 2016 avait bénéficié de la diminution du prix de l'action), à une composition différente de revenus annulant la contribution des récentes acquisitions d'entreprises et à des investissements en cours pour supporter les initiatives des magasins corporatifs. Ces facteurs ont été contrebalancés par une diminution de la dépense en technologie de l'information. Des synergies additionnelles et une plus grande efficience sont attendues à la suite de la finalisation de l'intégration des magasins corporatifs et de l'implantation du nouveau système de point de ventes.

DIVIDENDES

Le 3 mai 2017, le Conseil d'administration de Uni-Sélect a déclaré un dividende de 0,0925 $CAN par action, payable le 18 juillet 2017 aux actionnaires inscrits le 30 juin 2017. Ce dividende est un dividende éligible à des fins fiscales.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Uni-Sélect tiendra le 4 mai 2017, à 8 h 00 (heure de l'Est), une conférence téléphonique pour discuter des résultats du premier trimestre de 2017 de la Société. Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1 866 696-5910, suivi de 9180682.

Un enregistrement de la conférence sera disponible à compter de 10 h 00 (heure de l'Est) le 4 mai 2017, et ce, jusqu'à 23 h 59 (heure de l'Est), le 18 mai 2017. Pour accéder à l'enregistrement différé de la conférence, il suffit de composer le 1 800 408-3053, suivi de 9180682.

Vous pouvez également accéder à la webdiffusion de la conférence des résultats du trimestre à partir de la section « Investisseurs » de notre site Web à uniselect.com. La webdiffusion sera archivée par la suite. Les participants devront prévoir le temps nécessaire, avant le début de l'appel, pour accéder à la webdiffusion et aux diapositives.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile canadien. Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation/installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers et magasins à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile. Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 000 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse présentent des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes, si bien que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez consulter le rapport annuel de Uni-Sélect déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou d'autres changements.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Le rapport de gestion, les états financiers consolidés résumés ainsi que les notes complémentaires du premier trimestre 2017 sont disponibles dans la section « Investisseurs » du site Internet de la Société à l'adresse uniselect.com et sur le site de SEDAR, sedar.com. Le lecteur trouvera également sur ces sites le rapport annuel de la Société et d'autres informations relatives à Uni-Sélect, dont la notice annuelle.

CONCILIATION DES MESURES AUTRES QUE LES IFRS

L'information comprise dans ce communiqué comporte certains renseignements qui ne sont pas des mesures financières du rendement conformes aux IFRS. Les mesures financières autres que les IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des définitions similaires présentées par d'autres sociétés.

Croissance organique - Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes consolidées pro forma entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, des ventes et fermetures de magasins, des actifs nets vendus, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, de la différence dans le nombre de jours de facturation. Cette mesure aide Uni-Sélect à juger l'évolution intrinsèque des ventes générées par sa base opérationnelle par rapport au reste du marché. La détermination du taux de croissance organique, qui est fondée sur des constats raisonnables aux yeux de la Direction, pourrait différer des taux de croissance organique réels.

BAIIA - Le BAIIA représente le résultat net excluant les charges financières, amortissement et impôt sur le résultat. Il s'agit d'un indicateur financier mesurant la capacité d'une société de rembourser et d'assumer ses dettes. Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un critère remplaçant les ventes ou le résultat net, ni comme un indicateur des résultats d'exploitation ou de flux de trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Marge du BAIIA - La marge du BAIIA est un pourcentage qui correspond au BAIIA divisé par les ventes.

Flux de trésorerie disponibles - Cette mesure correspond aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, ajustés des éléments suivants : la variation des éléments du fonds de roulement, les acquisitions d'immobilisations corporelles et la différence entre la somme versée relativement aux avantages postérieurs à l'emploi et la dépense de l'exercice. Uni-Sélect considère les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et du rendement des opérations, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance du fonds de roulement, payer les dividendes, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et profiter des différentes opportunités de marché qui se présentent. Les flux de trésorerie disponibles excluent certaines variations dans les éléments du fonds de roulement (dont les débiteurs et autres recevables, les stocks et les créditeurs et charges à payer) et autres fonds générés et utilisés selon les tableaux des flux de trésorerie. Par conséquent, ils ne devraient pas être considérés comme une alternative aux tableaux consolidés des flux de trésorerie ou comme une mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Endettement total net - Cette mesure correspond à la dette à long terme incluant les versements exigibles à court terme, nette de la trésorerie.

Le tableau suivant présente une conciliation de la croissance organique.

Premier trimestre 2017 2016 FinishMaster États-Unis 199 702 173 413 Produits automobiles Canada 97 498 90 617 Ventes 297 200 264 030 % Variation des ventes 33 170 12,6 Impact de la conversion du dollar canadien (2 931 ) (1,1 ) Nombre de jours de facturation (1 045 ) (0,5 ) Acquisitions et autres (44 477 ) (16,8 ) Croissance organique consolidée (15 283 ) (5,8 )

Le tableau suivant présente une conciliation du BAIIA.

Premier trimestre 2017 2016 % Résultat net 10 998 11 483 Charge d'impôt sur le résultat 5 787 6 889 Amortissement 4 802 2 834 Charges financières, montant net 1 586 497 BAIIA 23 173 21 703 6,8 Marge du BAIIA 7,8 % 8,2 %

Le tableau suivant présente une conciliation des flux de trésorerie disponibles.

Premier trimestre 2017 2016 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 3 183 (7 641 ) Variation des éléments de fonds de roulement 20 292 28 560 23 475 20 919 Acquisitions d'immobilisations corporelles (1 217 ) (1 599 ) Différence entre la somme versée relativement aux avantages postérieurs à l'emploi et la dépense de la période (106 ) 108 Flux de trésorerie disponibles 22 152 19 428

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de $US, à l'exception des données par action, non audités) Trimestre clos le

31 mars 2017 2016 Ventes 297 200 264 030 Achats, nets de la fluctuation des stocks 203 283 183 966 Marge brute 93 917 80 064 Avantages du personnel 48 565 39 709 Autres dépenses d'exploitation 22 179 18 652 Résultat avant charges financières, amortissement et impôt sur le résultat 23 173 21 703 Charges financières, montant net 1 586 497 Amortissement 4 802 2 834 Résultat avant impôt sur le résultat 16 785 18 372 Charge d'impôt sur le résultat 5 787 6 889 Résultat net 10 998 11 483 Résultat par action (de base et dilué) 0,26 0,27 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) De base 42 247 43 017 Dilué 42 414 43 242

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de $US, non audités) Trimestre clos le

31 mars 2017 2016 Résultat net 10 998 11 483 Autres éléments du résultat global Éléments qui seront reclassés ultérieurement au résultat net : Gains de change latents sur la conversion des états financiers à la monnaie de présentation 1 862 12 303 Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au résultat net : Gains actuariels des régimes de retraite à prestations définies (nette d'impôt de 16 $ (152 $ en 2016)) 68 396 Total des autres éléments du résultat global 1 930 12 699 Résultat global 12 928 24 182

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES

Attribuable aux actionnaires (en milliers de $US,

non audités) Capital-

actions Surplus

d'apports Résultats

non

distribués Cumul des

autres éléments

du résultat global Total des

capitaux

propres Solde au 31 décembre 2015 97 864 3 588 371 997 (36 471 ) 436 978 Résultat net - - 11 483 - 11 483 Autres éléments du résultat global - - 396 12 303 12 699 Résultat global - - 11 879 12 303 24 182 Contributions et distributions aux actionnaires : Rachat et annulation d'actions (1 177 ) - (11 611 ) - (12 788 ) Émission d'actions 593 - - - 593 Dividendes - - (2 517 ) - (2 517 ) Paiements fondés sur des actions - 276 - - 276 (584 ) 276 (14 128 ) - (14 436 ) Solde au 31 mars 2016 97 280 3 864 369 748 (24 168 ) 446 724 Solde au 31 décembre 2016 96 924 4 260 401 420 (30 242 ) 472 362 Résultat net - - 10 998 - 10 998 Autres éléments du résultat global - - 68 1 862 1 930 Résultat global - - 11 066 1 862 12 928 Contributions et distributions aux actionnaires : Émission d'actions 380 - - - 380 Dividendes - - (2 715 ) - (2 715 ) Paiements fondés sur des actions - 185 - - 185 380 185 (2 715 ) - (2 150 ) Solde au 31 mars 2017 97 304 4 445 409 771 (28 380 ) 483 140

UNI-SÉLECT INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de $US, non audités) Trimestre clos le

31 mars 2017 2016 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Résultat net 10 998 11 483 Éléments hors caisse : Charges financières, montant net 1 586 497 Amortissement 4 802 2 834 Charge d'impôt sur le résultat 5 787 6 889 Amortissement des incitatifs accordés aux clients 4 601 3 150 Autres éléments hors caisse (25 ) (878 ) Variation des éléments du fonds de roulement (20 292 ) (28 560 ) Intérêts payés (1 229 ) (274 ) Impôt sur le résultat versé (3 045 ) (2 782 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 3 183 (7 641 ) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'entreprises (66 082 ) (50 943 ) Solde de prix d'achat, net (3 405 ) (156 ) Trésorerie détenue en mains tierces (8 477 ) (848 ) Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients (7 604 ) (4 565 ) Remboursements d'avances à des marchands membres 270 473 Acquisitions nettes d'immobilisations corporelles (1 219 ) (1 598 ) Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles (829 ) (494 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (87 346 ) (58 131 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Augmentation de la dette à long terme 116 494 9 683 Remboursement de la dette à long terme (40 181 ) (11 629 ) Diminution nette des dépôts de garantie des marchands membres (196 ) (383 ) Rachat et annulation d'actions - (12 788 ) Émission d'actions 380 593 Dividendes versés (2 726 ) (2 378 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 73 771 (16 902 ) Écart de conversion 11 504 Diminution nette de la trésorerie (10 381 ) (82 170 ) Trésorerie au début de la période 22 325 91 432 Trésorerie à la fin de la période 11 944 9 262

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de $US, non audités) 31 mars 31 déc. 2017 2016 ACTIFS Actifs courants : Trésorerie 11 944 22 325 Trésorerie détenue en mains tierces 22 969 14 486 Débiteurs et autres recevables 159 740 146 130 Impôt sur le résultat à recevoir 13 412 16 751 Stocks 341 997 330 808 Frais payés d'avance 5 367 4 893 Total des actifs courants 555 429 535 393 Investissements et avances aux marchands membres 32 494 28 651 Immobilisations corporelles 43 254 41 982 Immobilisations incorporelles 114 035 101 158 Goodwill 279 483 243 807 Instruments financiers dérivés 1 011 - Actifs d'impôt différé 22 784 22 743 TOTAL DES ACTIFS 1 048 490 973 734 PASSIFS Passifs courants : Créditeurs et charges à payer 285 011 311 367 Solde de prix d'achat, net 39 117 25 303 Provision pour les frais de restructuration et autres 576 775 Dividendes à payer 2 704 2 673 Versements sur la dette à long terme et les dépôts de garantie des marchands membres 3 731 3 817 Total des passifs courants 331 139 343 935 Obligations au titre des avantages du personnel à long terme 17 941 16 802 Dette à long terme 207 247 130 572 Dépôts de garantie des marchands membres 5 188 5 319 Instruments financiers dérivés - 359 Passifs d'impôt différé 3 835 4 385 TOTAL DES PASSIFS 565 350 501 372 CAPITAUX PROPRES Capital-actions 97 304 96 924 Surplus d'apports 4 445 4 260 Résultats non distribués 409 771 401 420 Cumul des autres éléments du résultat global (28 380 ) (30 242 ) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 483 140 472 362 TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 1 048 490 973 734

