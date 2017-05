Intact Corporation financière annonce les résultats des votes tenus à son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2017







HALIFAX, le 3 mai 2017 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé les résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2017, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui à Halifax, Nouvelle-Écosse.

1. Élection des administrateurs

Les candidats aux postes d'administrateur proposés à l'élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 31 mars 2017 ont été élus en qualité d'administrateurs d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Candidat En faveur

(nombre de voix) En faveur

(% des voix) Abstentions

(nombre de voix) Abstentions

(% des voix) Charles Brindamour 89 629 486 99,51% 442 142 0,49% Robert W. Crispin 89 184 466 99,02% 887 162 0,98% Janet De Silva 89 895 758 99,80% 175 870 0,20% Claude Dussault 86 746 166 96,31% 3 325 462 3,69% Robert G. Leary 89 983 637 99,90% 87 991 0,10% Eileen Mercier 88 607 562 98,37% 1 464 066 1,63% Sylvie Paquette 89 986 200 99,91% 85 428 0,09% Timothy H. Penner 89 883 854 99,79% 187 774 0,21% Louise Roy 89 243 090 99,08% 828 538 0,92% Frederick Singer 89 801 425 99,70% 270 203 0,30% Stephen G. Snyder 89 890 523 99,80% 181 105 0,20% Carol Stephenson 88 918 934 98,72% 1 152 694 1,28%

2. Nomination de Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeur

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé auditeur d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Abstentions

(nombre de

voix) Abstentions

(% des voix) 86 636 830 96,19% 3 434 798 3,81%

3. Résolution portant sur le Régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour

La résolution pour confirmer, ratifier et approuver le Régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour d'Intact Corporation financière tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 31 mars 2017, tel qu'amendé le 19 avril 2017, a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Contre

(nombre de

voix) Contre

(% des voix) 76 787 880 85,25% 13 283 748 14,75%

4. Résolution sur l'adoption du Règlement n°2

La résolution pour adopter le Règlement n°2 d'Intact Corporation financière, concernant le préavis de mise en candidature à des postes d'administrateur, tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 31 mars 2017, tel qu'amendé le 19 avril 2017, a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Contre

(nombre de

voix) Contre

(% des voix) 76 400 164 84,82% 13 671 464 15,18%

5. Résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction proposée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 31 mars 2017 a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Contre

(nombre de

voix) Contre

(% des voix) 88 204 766 97,93% 1 866 662 2,07%

Amendements au Régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour et au Règlement n°2

En date du 19 avril 2017, le conseil d'administration a adopté des amendements au Régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour afin de refléter des changements techniques aux termes définis « controlled », « Permitted Lock-up Agreement » et « Acting Jointly or in Concert », et les changements d'ordre administratif en découlant. Le même jour, le conseil d'administration a également adopté des amendements au Règlement n°2 afin de limiter les informations additionnelles qu'un candidat aux postes d'administrateur proposé peut être tenu de fournir aux informations requises pour se conformer aux exigences du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada) relativement à l'analyse de la convenance des administrateurs et des changements potentiels au conseil. Ces initiatives reflètent l'engagement du conseil envers les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise.

Les amendements révisés ont chacun été confirmé par les actionnaires à l'assemblée annuelle et extraordinaire.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada, avec des primes annuelles de plus de 8 milliards $. Forte de plus de 12 000 employés, la société assure plus de cinq millions de particuliers et d'entreprises par l'entremise de ses filiales d'assurance et est le fournisseur d'assurance IARD du secteur privé le plus important en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La société distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect.

