La Ville de Montréal renouvelle son soutien annuel de 100 000$ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - À sa séance hebdomadaire, le comité exécutif de la Ville de Montréal a renouvelé un appui annuel de 100 000$ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ). Cette contribution financière permettra au BCTQ de faire la promotion de Montréal et du Québec pour accueillir des tournages de films étrangers et des coproductions sur son territoire, tant au plan national qu'international.

« Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec constitue un instrument privilégié pour la promotion de Montréal à l'extérieur de ses frontières. Ses interventions ont permis à notre ville de faire à face à la vive concurrence des métropoles occidentales pour recevoir les productions audiovisuelles chez elles. Le Bureau a également contribué à créer des emplois en plus de multiplier les retombées économiques sur notre territoire. En l'appuyant financièrement, la Ville de Montréal renouvelle sa confiance envers cet organisme qui permet à la métropole québécoise d'être un chef de file dans le domaine de la production audiovisuelle », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Mis sur pied en 2006 à Montréal, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec a deux principaux mandats : la promotion internationale de Montréal et du Québec comme territoire privilégié pour la production cinématographique et audiovisuelle, ainsi que le développement à long terme de l'industrie. Rappelons que la filière audiovisuelle représente plus de 35 000 emplois et 500 entreprises de production et de diffusion, faisant de Montréal un centre de production majeur en Amérique du Nord, avec un volume de production annuel de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Les actions du BCTQ sont complémentaires à celles du Bureau du cinéma et de la télévision de la Ville de Montréal, qui assure pour sa part la coordination et la logistique d'au-delà de 700 tournages ayant lieu annuellement sur le territoire montréalais.

« Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec a su développer une expertise qui lui a permis de poser des gestes ciblés et efficaces s'inscrivant en ligne directe dans les orientations du Plan d'action 2007-2017 de Montréal, métropole culturelle ainsi que la Stratégie de développement économique de la Ville de Montréal 2011-2017. Cesser de soutenir cet important pilier du développement économique et culturel de la Ville affaiblirait la position de Montréal comme pôle international de production audiovisuelle », a renchéri Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 16:14 et diffusé par :