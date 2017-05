La Région de Waterloo lance une demande de qualifications pour un centre de transit à usage mixte qui va changer la donne







WATERLOO, Ontario, May 3, 2017 /PRNewswire/ --

La Région de Waterloo a lancé la première phase de son appel d'offres destiné à choisir le promoteur privé qui va construire un grand centre de transit à usage mixte à Victoria et King Street, dans la ville de Kitchener. Ce projet de grande envergure devrait changer la façon dont les gens pensent à la Région de Waterloo.

Le nouveau centre de transit fournira un accès fluide aux nombreux modes de transports et il intégrera des espaces résidentiels, des bureaux et des boutiques. Qui plus est, le centre connectera notre communauté au couloir de l'innovation Toronto-Waterloo, promouvant ainsi la croissance et générant un développement économique important.

La première phase, la demande de qualifications (RFQ selon l'anglais), aidera la Région à créer une liste de finalistes qui seront en lice pour la demande finale de propositions (RFP selon l'anglais).

La Région vendra le bien immobilier au promoteur privé sélectionné qui construira alors le hall de transit et les bâtiments qui le flanqueront. Une fois terminé, le centre de transit connectera Grand River Transit (bus locaux), ION (métro léger), les trains GO, le métro VIA, les bus inter-villes, les taxis, les piétons et les cyclistes. Les bâtiments érigés sur le site comprendront des résidences, des bureaux et des boutiques. Le site intégrera également des espaces publics et des zones d'appui au transit, tels que des zones pour prendre et déposer les voyageurs, des places de stationnement pour les bus et des connexions vers les trains / voies.

« En créant un lieu d'arrêt emblématique avec des espaces pour vivre, travailler et faire ses achats, le centre de transit offrira à la Région de Waterloo beaucoup plus qu'un simple système de transports », a déclaré Ken Seiling, le président de la Région.

La phase RFQ se termine le 30 juin 2017. La liste des finalistes sera annoncée en septembre 2017. Vous trouverez plus d'informations sur le centre de transit en cliquant sur http://www.regionofwaterloo.ca/en/gettingAround/transithub.asp

La Région de Waterloo fournit plus de 60 % des services municipaux à une population croissante de 550 000 personnes. Nous sommes déterminés à créer une communauté qui favorise l'inclusion et qui soit prospère et durable grâce à un leadership innovant et à une gamme de services tels que : la santé publique, les services sociaux, la planification, le patrimoine, l'approvisionnement en eau, les routes régionales, la gestion des déchets, les services d'ambulances, les bibliothèques rurales, les transports en commun, le logement communautaire, la planification des urgences, les tribunaux d'infraction provinciaux et les services aéroportuaires.

Contact avec la presse : Ellen McGaghey, directrice du projet, King Victoria Transit Hub, +1-519-575-4100 poste 4711 ou EMcGaghey@regionofwaterloo.ca

