Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

M. Yves Desjardins est nommé, à compter du 8 mai 2017, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. M. Desjardins est actuellement président-directeur général adjoint de ce centre.

Société de l'assurance automobile du Québec

Mme Nathalie Tremblay est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Société québécoise des infrastructures

M. Yves Ouellet est nommé membre du conseil d'administration et président?directeur général de la Société québécoise des infrastructures.

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

Mme Murielle Lanciault est nommée, à compter du 8 mai 2017, membre et présidente de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. Mme Lanciault est actuellement consultante en enseignement supérieur en pratique privée.

Université du Québec

Mme Johanne Jean est nommée, à compter du 2 juillet 2017, présidente de l'Université du Québec. Mme Jean est actuellement rectrice de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Bureau des enquêtes indépendantes

M. Sylvain Ayotte est nommé directeur adjoint du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Ayotte était conseiller juridique à ce bureau.

École nationale de police du Québec

Mme Ginette Fortin est nommée membre et présidente du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec.

Mme Sophie Bergeron est nommée membre et vice-présidente du conseil d'administration de cette école.

MM. Yves Francoeur, Jean-Marc Gibeau et Pierre Veilleux sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de cette école.

Mmes Hélène Dion, Vicki-May Hamm, Gina Landry et Chantale Lavoie ainsi que M. Robin Côté sont nommés membres du conseil d'administration de cette même école.

Commission québécoise des libérations conditionnelles

Mme Josée Rioux et M. Patrick Altimas sont nommés membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

Conseil Cris-Québec sur la foresterie

M. Marco Trudel est nommé membre du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.

Héma-Québec

Mme Cindy Dumas-Lavergne est nommée membre du conseil d'administration d'Héma-Québec.

