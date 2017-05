Invitation aux médias - Annonce importante concernant le renforcement des soins de première ligne dans la région de la Capitale-Nationale







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné du ministre responsable et la région de la Capitale-Nationale, monsieur François Blais, et du député de Vanier Les-Rivières et whip adjoint du gouvernement, monsieur Patrick Huot, procéderont à une annonce importante concernant le renforcement des soins et des services de première ligne dans la région de la Capitale-Nationale.

DATE : Le jeudi 4 mai 2017



HEURE : 14 h



ENDROIT : MA Clinique

2e étage, salle d'attente (local 220)

725 Boulevard Lebourgneuf,

Québec (QC) G2J 1S1

