Sept organismes se partagent un financement de 195?000 $







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Sept organismes à but non lucratif qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale vont se partager 195?000 $ dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018).

Les sept organismes ont des projets qui s'adressent aux diverses clientèles visées par la Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017 de la Ville de Montréal et ont pour objectif de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment, en les familiarisant aux nouvelles technologies, à une nouvelle pratique sportive et à des activités de socialisation, d'insertion socioprofessionnelle et de lutte contre le décrochage scolaire.

Quatre de ces organismes recevront 25?000 $.

Les YMCA du Québec pour le projet Alternative Suspension qui aide les jeunes aux prises avec des problématiques de décrochage scolaire, de toxicomanie et de délinquance ainsi à leurs parents.

Fondation Acrovive pour son projet AcroAdo, qui permet à 600 jeunes de suivre des cours de Parkour, une discipline qui allient gymnastique, acrobaties, dépassement de soi et développement de saines habitudes de vie.

Équipe R.D.P pour son projet Jeunes Montréal Engagés 2017, accompagne 200 jeunes issus de quartiers défavorisés de Montréal à travers une série d'activités mobilisatrice et d'ateliers préparatoires favorisant le développement personnel, la solidarité et la cohésion sociale.

Pour 3 Points forme des coachs de sport qui accompagnent des jeunes de milieux défavorisés pour les aider à acquérir les habiletés requises pour réussir à l'école et dans la vie.

Cybercap qui recevra 50?000 $, permet à 56 jeunes sans emploi de 18 à 25 ans et qui éprouvent des difficultés d'intégration socioprofessionnelle, de développer leurs compétences en production multimédia.

Services Horticoles, Les pousses urbaines qui recevra 40?000 $ donne l'opportunité à des jeunes de travailler à des projets horticoles utiles à la communauté et acquérir des compétences sur le terrain et différentes activités reliées à l'agriculture solidaire.

Forum jeunesse de Saint-Michel recevra 5?000 $ pour son programme Passeport Bénévole vers l'emploi qui favorise l'acquisition de compétences ou d'une expérience professionnelle chez le jeune en recherche d'emploi.

Afin d'assurer une continuité des interventions et maintenir la mobilisation des partenaires communautaires, un montant de 9 M$ a été réservé dans le budget 2017 du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) de la Ville de Montréal dans le but de soutenir des projets jusqu'au 31 mars 2018.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 16:01 et diffusé par :