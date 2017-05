5N Plus tient son assemblée annuelle des actionnaires







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus ou la « Société »), le chef de file dans la production de métaux spéciaux et de produits chimiques, a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires à Montréal (Québec). Plus de 65 831 474 actions (78,82 % des actions ordinaires en circulation) étaient représentées en personne ou par procuration. Dans le cadre de la partie formelle de l'assemblée, les actionnaires de la Société ont élu les membres du conseil d'administration et ont approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers, s.r.l./s.e.n.c.r.l. comme auditeurs de la Société.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration a fixé à six le nombre d'administrateurs de la Société qui devaient être élus au cours de l'assemblée. Les six candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction ont été élus comme administrateurs de 5N Plus. Tous les candidats étaient déjà membres du conseil d'administration. Suivant la tenue de l'assemblée, le conseil a nommé à nouveau M. Luc Bertrand à la présidence du conseil d'administration de la Société.

Candidats Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Arjang J. (AJ) Roshan 65 059 459 99,11 585 228 0,89 Jean-Marie Bourassa 64 308 684 97,96 1 336 003 2,04 Jennie S. Hwang 64 370 784 98,06 1 273 903 1,94 James T. Fahey 64 009 484 97,51 1 635 203 2,49 Nathalie Le Prohon 63 943 584 97,41 1 701 103 2,59 Luc Bertrand 59 778 284 91,06 5 866 403 8,94

NOMINATION DES AUDITEURS

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d'auditeur de 5N Plus jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération des auditeurs.

Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions 65 800 874 99,97 21 550 0,03

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est le chef de file de la production de métaux spéciaux et de produits chimiques. La Société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi-conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, tels ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Certaines déclarations comprises dans le présent communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits historiques, constituent de l'information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître les énoncés et l'information de nature prospective : « environ », « approximativement », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « prévoit », « estime », « continue », les verbes au futur et au conditionnel, la forme négative de ces termes ainsi que d'autres mots et expressions de nature semblable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent de façon importante des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 5N Plus de 2016 daté du 21 février 2017 et aux notes 11 et 12 des états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités pour les trimestres terminés les 31 mars 2017 et 2016, qui peuvent être consultés sur le site de SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est valable en date de celui-ci, et 5N Plus n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

